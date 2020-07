A Glamour-shopping idén sem maradhat el a Rossmannban

A járványhelyzetre való tekintettel a Glamour idén a már hagyományos tavaszi shoppingmaratonját júliusra halasztotta, ami tökéletes lehetőséget nyújt arra, hogy a hosszú bezártság után végre mindenki megújítsa neszesszere tartalmát, új színt vigyen az életébe, és kedvezményesen szerezzen be néhány kényeztető és praktikus terméket. A Rossmann július 8. és 13. között, azaz 6 napon keresztül várja országszerte üzleteiben és online drogériájában is a vásárlóit. Magyarország egyik legnépszerűbb drogériája ezúttal összesen több mint 100 kedvezményes ajánlattal készült, termékek széles skáláját felsorakoztatva: a praktikus és a jelen helyzetben különösen fontos háztartási tisztítószerektől kezdve a tisztálkodási és testápolási termékeken át a dekorkozmetikumokig és a parfümökig akár 50%-os kedvezménnyel is vásárolhatnak azok, akik a Rossmann üzleteiben használják fel kuponjaikat. Ráadásul a Rossmann+ VIP tagok a Glamour-kedvezményeken túl további 10% végösszegi kedvezményt is igénybe vehetnek vásárlásuk alkalmával. A kuponfüzet a Glamour-magazin júliusi számával együtt, vagy akár már online is megvásárolható.

Bár a járványügyi szabályozások enyhültek, fontos, hogy elővigyázatosan, a megfelelő távolságtartási javaslatokat figyelembe véve vásároljunk. A Rossmann üzleteiben továbbra is kötelező a maszk viselése, emellett törekedjünk megtartani egymástól az ajánlott másfél méteres távolságot. Készüljünk fel előre: vágjuk ki már otthon a felhasználni kívánt kuponokat, és készítsünk pontos bevásárlólistát, hogy minél kevesebb időt kelljen az üzletben töltenünk. Ha tehetjük, fizessünk érintésmentesen, kártyával. Bár a Glamour-napok általában tökéletes lehetőséget nyújtanak arra, hogy megosszuk a barátainkkal a vásárlás élményét, idén inkább egyedül induljon beszerző körútra. Ne feledjük, hogy a Rossman Online Drogériájában is felhasználhatóak a Glamour-kuponok, így egyszerűen és még biztonságosabban intézhető a bevásárlás. Természetesen a Rossmann üzleteiben továbbra is fokozottan odafigyelnek a megfelelő fertőtlenítésre és a higiénés szabályok betartására, mindent megtesznek dolgozók és vásárlók biztonsága érdekében, hogy a jelen körülmények között is igazi örömet nyújtson mindenkinek a nagy Glamour-shoppingünnep.