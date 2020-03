A HPS Communication nyerte a Tihany és a Medve tenderét

A Savencia Fromage & Dairy Hungary Zrt. két márkájára is szűkkörű tendert indított 2019 év végén.

A Tihany sajtra kiírt szűkkörű tender során új megközelítéseket vártak a részvevőktől, emellett fontos szempont volt számukra, hogy a kialakított új márkaesszenciát a partner ügynökség a következő szintre tudja emelni kommunikációs, stratégia és kreatív oldalról is. „A Savencia portfolióján belül helyi, régi múlttal és erős érzelmi kötődéssel bíró sajt márkák szerepelnek. Ilyen a Tihany camembert márka is, ami az elmúlt években méltatlanul kevés figyelmet kapott a portfolión belül, így ennek az újrapozícionálásán kezdtünk el dolgozni. A HPS csapata egyrészt nagyon rá tudott hangolódni a briefre, másrészt kiváló javaslatot hozott a megvalósításra” – mondta el Szalay Rita, a Savencia marketing igazgatója.

A Medve sajt esetében a márka történetének nem mindennapi mérföldköve adta a tendert jelentő feladatot az ügynökségek számára, akik munkáját egy részletes kritérium rendszer alapján értékelte a Savencia csapata. „Idén ünnepli 90. születésnapját a Medve sajt, amire nagyon büszkék vagyunk, hiszen nem sok magyar márka mondhatja el ezt magáról. Ennek apropóján szerettünk volna kialakítani az ünneplést leginkább támogató kampányt. A briefre adott stratégiai gondolkodást, a koncepció egységét, kreatív anyagok minőségét és egyediségét, különböző csatornákon való kivitelezhetőség sokszínűségét, valamint a csapat hozzáállását és a költségvetést is súlyozott pontozással értékeltük. Végül az erős stratégiai alapokon nyugvó koncepció és a kreatív anyagok minősége miatt esett a HPS-re a választás” – mondta el Szalay Rita.

„Ez az új együttműködés azért is örömteli és inspiratív a számunkra, mert nagyon jó „kémia” alakult ki mind a Tihany, mind a Medve márka csapatokkal. Így nem csupán új lehetőségekkel gazdagodtunk, de motiváló emberi és szakmai kapcsolatokkal is. A két új márkával pedig újabb kategóriával is bővítettük portfoliónkat” – mondta el Szakál Zoltán, a HPS Communication stratégia igazgatója.