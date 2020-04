A JOY-NAPOK új platformja: JOY-NAPOKdigital special

„Tavaly év végén alaposan megleptük a piacot, amikor – átstrukturálva üzleti fókuszainkat – csökkentettük a print termékeink számát és elkezdtük bővíteni digitális szolgáltatásainkat. Az elmúlt hetek fényében még jobban felértékelődik, hogy bátran és időben cselekedtünk, hiszen a pandémia felgyorsította a már amúgy is érzékelhető médiafogyasztási tendenciákat. A tartalomfogyasztási és vásárlási szokások, lehetőségek egyik napról a másikra átrendeződtek, és jelen pillanatban a legfontosabb feladatunk, hogy alkalmazkodjunk és nagyon gyorsan reagáljunk. A social distancing életmód és gazdaság berobbanásával az adatok jelentős különbséget mutatnak az offline és az online vásárlások mértéke között, ezért a mind ügyfeleink, mind számunkra fontos bevételi forrást jelentő JOY-NAPOK kapcsán szinte pillanatok alatt építettünk fel egy új, digitális fókuszú üzleti modellt. Ennek keretében két alkalommal lesznek JOY-NAPOK az első félévben: május 14–17. között a JOY-NAPOK Digital Special kerül megrendezésre, a szokásos Point of Sales vásárlási lázunkat pedig június 22–28.-ra helyeztük át. Mindkét alkalommal kulcsszerepet kapnak a digitális kuponok a ShoppieGo applikációnk bevetésével” – nyilatkozta Óhidi Zsuzsanna, a Marquard Media ügyvezető igazgatója.

„Szerettük volna segíteni azt a több százezer olvasónkat, akik mindig velünk tartanak, hogy ezek között a különös körülmények között is be tudják szerezni a szükséges kedvenceiket, tudjanak spórolni vásárlás közben, de támogassuk a Maradj otthon! elvet is. Szerencsére a JOY-NAPOK Digital Special alatt otthonuk biztonságából, a kanapén ülve is tudnak velünk shoppingolni. Tehát az online vásárlásnak és az online beváltható JOY-NAPOK kuponoknak adunk teret. A fő kommunikációs üzenetünk is ez: „Segítünk spórolni! Vásárolj otthonról, kedvezményesen, online!” Bízunk benne, hogy hamarosan arra is lesz alkalom, hogy biztonságosan kimozdulhassunk és mindenkinek bemutathassuk a szerzeményeket, nem csak videócseten. Emellett a márkák forgalmát és működését is szeretnénk támogatni ezzel, különös tekintettel a kimondottan nehéz helyzetben lévő, kisebb magyar vállalkozásokra” – mondta Alberti Petra, a JOY magazin főszerkesztője a JOY-NAPOK Digital Special kapcsán.

A május 14–17. közötti vásárlásra jogosító JOY-NAPOK Digital Special kuponszelekció megtalálható a májusi JOY magazinban (mely április 28-án jelenik meg), valamint a Marquard ShoppieGo mobilapplikációján keresztül megvásárolható digitális magazinban. Az érdeklődő vásárlók informálódhatnak a részletekről a joynapok.hu oldalon, mely oldal máris százezernél is több regisztrált felhasználóval rendelkezik. A fizikai vásárlás lehetőségével kibővített JOY-NAPOK június 22–28. között kerül megrendezésre egy hétre meghosszabbított időtartammal. A Marquard Media azért döntött az egyhetes időtartam mellett, mert igyekszik elkerülni, hogy tömegek jelenjenek meg a vásárlási helyeken, és törekszik arra, hogy kényelmesebbé, biztonságosabbá tegye a vásárlást.

„A májusi JOY magazinban megjelenő JOY-NAPOK Digital Special összeállításunkban közel 300 kedvezményes online ajánlatot kínálunk vásárlóinknak. Elképesztő értékesítési energiákat mozgattunk meg az elmúlt hetekben annak érdekében, hogy a kéthullámosra felépített JOY-NAPOK választéka minden igényre jó megoldást nyújtson. Ezúton is nagyon köszönöm üzleti partnereinknek a hihetetlen összhangot, a gyors reagálást az új megoldásban rejlő üzleti lehetőségek kiaknázására, és a szoros együttműködést, aminek köszönhetően egy fantasztikus májusi JOY magazin születhetett. A munkánknak azonban még koránt sincs vége, hiszen a június elején megjelenő, nyári JOY SUMMER különszámunkban elérhető – a fizikai JOY-NAPOK-ra kedvezményeket nyújtó – kuponválaszték bővítésén jelen pillanatban is dolgozunk még. Célunk, hogy még több vásárlói élménnyel lepjük meg a vásárlókat, mert szerintünk alig várják már azt a shoppingadrenalint, amit az offline vásárlás nyújt a karantén utáni világban. Egyébként szerencsések vagyunk, hogy a JOY-NAPOK Digital Specialt az egyik legújabb digitális platformunkkal tudjuk erősíteni, a ShoppieGo applikációval. Hiszünk benne, hogy ez az új, azonnali vásárlásra ösztönző platform számos kommunikációs, üzletfejlesztési és forgalomnövelési lehetőséget biztosít üzleti partnereink számára – most és a jövőben is. Kollégáimmal azon dolgozunk, hogy a JOY-NAPOK-kal összekötve most egy újabb szintre növeljük ennek az applikációnak az ismertségét” – nyilatkozta Kovács Anita kereskedelmi igazgató.

„Van még egy fontos eleme a megújult JOY-NAPOK-nak, melyre különös figyelmet szentelünk, és az a fenntarthatóság. A járvány csak még inkább megerősített bennünket abban, hogy itt hatalmas felelősségünk van, amikor fogyasztásra, vásárlásra ösztönzünk. A tavaszi zöld kommunikációnk kiemelt elemei olyan tények, amelyekre a büszkeség mellett kötelességként is tekintünk. A JOY-NAPOK népszerűsítő magazinunk első alkalommal lesz teljesen csomagolásmentes, a papír 50%-ban újra felhasznált, a szervereink megújuló energiával működnek. Ám a legkiemelkedőbb új elem, hogy ez az első alkalom, amikor kialakítottunk egy „tudatos kuponszelekciót”, mely válogatásban megmutatjuk, hogy a partnereink által kínált termékek milyen fenntartható célokat szolgálnak. Ezzel is a tudatos termékek és a tudatos fogyasztás irányába kívánjuk terelni a fogyasztóinkat, akik eddig is kiemelkedő affinitást mutattak ebben a témában. Erre még jobban fogunk koncentrálni a júniusi JOY-NAPOK kuponkínálatának összeállításakor, valamint minden további vásárlási programunk során” – mondta el Salamon Brigitta, a vállalat kommunikációs és CSR-vezetője.