A K&H a legzöldebb bank

A környezetileg is fenntartható gazdasági növekedés megvalósításának elismeréseként a K&H elnyerte a Magyar Nemzeti Bank Zöld Bank Díjat. Az MNB a díjjal a pénzügyi szektor működésének és szolgáltatásainak „zöldítésére” irányuló gyakorlatot kívánja elismerni. „A hosszútávon fenntartható növekedés, a társadalom és gazdaság felé irányuló felelősségvállalás a K&H vállalati stratégiájának alapvető részét képezi, és a mindennapi tevékenységünkbe is beépül. A környezetet nem csak saját működésünk során, hanem befektetési és hitelezési politikánkon keresztül is védjük. Saját ökológiai lábnyomunk csökkentése mellett arra is törekszünk, hogy a digitális technológia nyújtotta lehetőségeket kiaknázva papírmentes pénzügyi tranzakciókat kínáljunk ügyfeleinknek, annak érdekében, hogy még egyszerűbb és gördülékenyebb banki és biztosítási szolgáltatásokban részesüljenek” – hangsúlyozta ki David Moucheron, a K&H Csoport vezérigazgatója a díj átvételekor.

A K&H az elmúlt évben 250 milliárd forint értékű új hitel kihelyezése mellett 50 milliárd forint értékű hitelkérelmet hagyott jóvá napenergia-projektekre, 150 megawatt új, „zöld” kapacitást teremtve ezzel. Emellett ma már az aktív ügyfelek közel 50%-a biometrikus profillal rendelkezik, ami lehetővé teszi a napi tranzakciók szinte teljes mértékben papírmentessé tételét, a tavalyi évben 200 ezer főre növekedett a mobilbanki szolgáltatásokat aktívan használó ügyfelek száma, és az Okos ügyfélszolgálat segítségével a főbb nem-életbiztosításokhoz kapcsolódó ügyek online is intézhetők. Ezzel 2020-ra megvalósulhat a teljes mértékben papírmentes pénzügyi tranzakciók és bankfiókok működtetése.

A csoport szinten 2020-ig vállalt 25%-os csökkentést felülteljesítve a cég megfelezte CO2 kibocsátását, köszönhetően annak is, hogy már 22 olyan fiók működik országszerte, ahol nincs közvetlen széndioxid-kibocsátás. Eközben a vízfelhasználás és a kommunális hulladék mennyisége is megfeleződött. A székház hűtés-fűtés rendszerét 170 napelem és 3 geo kút működteti, és az idei évtől az új fiókokban ún. zöld áramot, azaz hőszivattyús technológiát helyeznek üzembe.

A zöldebb jövő támogatásaként a K&H öko alap befektetési lehetőséget kínál megújuló energia technológiával, víz menedzsmenttel és az éghajlat káros hatásainak mérséklésével foglalkozó vállalatok részvényeiből. A mezőgazdaság és élelmiszeripar fenntartható növekedése érdekében a fiatal agrárszakemberek kutatómunkáját a K&H a fenntartható agráriumért ösztöndíjpályázat támogatja. A hazai startupok sikeres vállalkozássá fejlődését szolgáló Start it @K&H inkubátorban pedig kiemelt helyet kapnak a fenntartható technológiát alkalmazó innovációk - írják.