A LEGO Csoport és a LEGO Alapítvány a koronavírus járvány által érintett gyerekeket és családokat támogat

„Tudjuk, hogy nehéz, hogy a gyerekek nem járhatnak iskolába, amely a megszokott tanulási környezetük. Segíteni szeretnénk a szülőknek és a családoknak, hogy a tőlük telhető legtöbbet hozzák ki ebből a helyzetből, és azt is tudjuk, hogy amikor a gyerekek játszanak, közben tanulnak is. Olyan életre szóló készségeket sajátítanak el, mint például az együttműködés, a kommunikáció és a problémamegoldás. Elkötelezettek vagyunk, hogy továbbra is támogassuk, fejlesszük és inspiráljuk a gyerekeket ezekben a nehéz időkben is” – mondta Niels B. Christiansen, a LEGO Csoport vezérigazgatója.

Két kezdeményezést indítottak el a gyerekek megsegítése érdekében, kezdve a legsebezhetőbbekkel, a menekülttáborokban és a háború sújtotta országokban élőktől, azokig, akik a karantén végét várják otthonaikban.

Az első kezdeményezés keretében a LEGO Alapítvány 50 millió dollárt adományoz a legnehezebb körülmények között élő gyerekek támogatására és biztosítja számukra a játékon keresztüli tanuláshoz való folyamatos hozzáférést, hogy fejleszteni tudják azon legfontosabb készségeiket, amelyek egész életük során meghatározó szerepet játszanak. Az adományt a partnerek három csoportja között osztják fel. Az egyik az Education Cannot Wait, amely a vészhelyzetekben és elhúzódó válsághelyzetekben élő gyerekek számára biztosít oktatást; a második csoport a LEGO Alapítvány jótékonysági partnereiből áll, amelyek olyan családokkal és gyerekekkel dolgoznak, akik életére a COVID-19 súlyos hatást gyakorol. A harmadik csoport pedig az olyan helyi közösségekben dolgozó jótékonysági partnereké,ahol a LEGO Csoport hangsúlyosan jelen van. A cél, hogy sürgősen elérjék a válság által érintett gyerekeket, és alapvető ellátást és támogatást nyújtsanak nekik a játékon keresztül történőtanuláshoz.

A második kezdeményezést a krízisnek a gyerekek oktatására gyakorolt jelentős hatásaihlette. Az UNESCO becslése szerint több mint 160 országban döntöttek az iskolák országos bezárása mellett, ami a világ diákjainak 87%-át érinti. Ez több mint 1,5 milliárd iskolás korú gyereket jelent, aki jelenleg nem jár iskolába, és ez a szám a következő hetekben várhatóan csak tovább nő majd.

Ezért a LEGO szakemberei –a vezetők, a tervezők, a STEM guruk, a kreatívok és a játékszakértők – összefogtak, és beleásták magukat az archív anyagokba, hogy azokból merítve új ötleteket kínálhassanak a szórakoztató és játékalapú tanuláshoz a gyerekeknek és a felnőtteknek egyaránt. Azt remélve, hogy ezzel a családokat terhelő stressz enyhíthető, miközben a gyerekek elfoglaltak és kíváncsiak maradnak. Létrehozták a www.LEGO.com/letsbuildtogether felületet és elindították a #letsbuildtogether hashtaget a közösségi médiában, hogy ennek segítségével a világon bárhol meg lehessen osztani a rajongókkal a LEGO® tervezők építési ötleteit és napi kihívásait, retro építményeket vagy akár élő közvetítésű közös építést is.

A LEGO Alapítvány játékszakértői is fognak megosztani tanácsokat azzal kapcsolatban, hogy amíg a gyerekek nem mehetnek iskolába, hogyan tudjuk elősegíteni a tanulást a különböző típusú játékokkal, és ezáltal hogyan tudjuk a gyerekek olyan életre szóló készségeit fejleszteni, mint a kritikai gondolkodás, kreativitás, problémamegoldás.

„Nem engedhetjük, hogy a koronavírus miatt gyerekek egy egész generációja hátrányt szenvedjen. A kutatások azt mutatják, hogy miközben a játékon keresztül történő tanulás elengedhetetlen a gyermekek pszichológiai, érzelmi és kognitív egészségéhez és fejlődéséhez, egyben fokozza azt a rugalmasságot is, amelyre szükségük van a hátrányok leküzdéséhez és a jövőjük felépítéséhez. Támogatnunk kell minden gyermeket, ideértve a társadalom legsebezhetőbb csoportjait is, annak biztosítása érdekében, hogy továbbra is hozzáférjenek az oktatáshoz és fejleszteni tudják azokat a készségeiket, amelyek kritikus fontosságúak ahhoz, hogy egy folyamatosan változó világban érvényesüljenek. Örömünkre szolgál, hogy együttműködhetünk és támogathatjuk az Education Cannot Wait szervezetet és a többi partnerünket, akik rendkívül keményen dolgoznak, sokszor lehetetlen körülmények között, hogy oktatást, a reményt és jövőt biztosítsanak a legsebezhetőbb gyermekek számára” – mondta John Goodwin, a LEGO Alapítvány vezérigazgatója.

Sokak számára a technikai feltételek adottak. Miközben a fizikai találkozás talán nem lehetséges, attól még a kreativitás által az emberek összekapcsolódhatnak és inspirálhatják egymást.

A gyermekeink jóllétéről és fejlődéséről való gondoskodás több mint 85 éve a LEGO Csoport szívügye. Ezt a hagyományt büszkén és feladatának érezve folytatja a vállalat. Ez egy különösen nehéz időszak, de a játék lehetőséget ad az embereknek, hogy közösen támogatni tudják egymást, inspirálódjanak, tanuljanak és biztonságban érezzék magukat - írják közleményükben.