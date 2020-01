A Lavazza csatlakozik a CEO Carbon Neutral Challenge-hez

A CEO Carbon Neutral Challenge célja az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése, ehhez csatlakozik most a Lavazza.

Az Európai Unió által elfogadott klímavédelmi terv szerint, a régiót 2050-ig a világ első karbonsemleges térségévé kívánják alakítani. Ennek kapcsán a Lavazza Group bejelentette – válaszolva Marco Bizarri, a Gucci elnök-vezérigazgatójának nyílt levelére, – hogy csatlakozik a CEO Carbon Neutral Challenge-hez (vállalatvezetők a karbonsemlegességért kihíváshoz), amely Davosban a Világgazdasági Fórumon is téma lesz.

A kihívás arra ösztönzi a vállalatokat, hogy prioritásként kezeljék az üvegházhatású gázok kibocsátásának maximális csökkentését, teljesen ellensúlyozzák azokat, valamint azonnal és felelősségteljesen cselekedjenek.

A Lavazza követi a kihívásban megfogalmazott ajánlásokat, amelyek szerint a fennmaradó szennyező kibocsátásokat megújuló megoldások váltsák fel a teljes ellátási láncban, ezáltal is hozzájárulva a biológiai sokszínűséghez, a természeti örökség védelméhez, közvetlenül enyhítve az éghajlatváltozás hatásait.

„A Lavazza törekvése az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére évekkel ezelőtt kezdődött. Azonban a kávé iránti igény folyamatos növekedése és az éghajlati válság súlyosbodása arra kényszeríti a vezetőket, hogy határozzanak meg egy fenntartható értékláncot, és tegyenek fokozott erőfeszítéseket annak érdekében, hogy az ipari tevékenységek lehető legközelebb kerüljenek a karbonsemlegességhez. Szilárdan hiszünk abban, hogy az egyéni kezdeményezések helyett, a piaci szereplők közös összefogására van szükség” – mondta Antonio Baravalle, a Lavazza Csoport vezérigazgatója.

A Lavazza szisztematikusan közelít a fenntartható fejlődés irányába. A vállalat karbonsemleges működésre való törekvése számos tevékenységet foglal magában: a közvetlen és közvetett kibocsátások részletes elemzése és dokumentálása; a kibocsátások csökkentése, például az energiahatékonysági tevékenységeknek és a 100%-ban megújuló energiaforrások felhasználásának köszönhetően az olaszországi és franciaországi üzemekben; a fenntartható csomagolással kapcsolatos tervek kidolgozása, az újrahasznosíthatóság javítása, valamint a vállalat által használt összes csomagolás környezeti hatásának csökkentése; a kibocsátás ellensúlyozására irányuló 2021-ben kidolgozásra kerülő terv végrehajtása, amely egy 17 országban aktív Foundation-projekten alapul,célul kitűzve a fenntartható termesztést és az újratelepítést.

“Egyrészt példátlan erőfeszítéseket látunk az Agenda 2030 végrehajtására – gondoljunk az Európai Unió Green New Deal tervére vagy a pénzügyi szektor egyértelmű álláspontjára, – másrészt az is világos, hogy még messze vagyunk a globális célok elérésétől, különösen, ha a kávétermesztést is érzékenyen érintő, éghajlatváltozás hatásait vizsgáljuk. Erre a kihívásra reagálva,alapítványunk évek óta a világ kávétermesztő közösségeinek támogatásáért dolgozik, és célunk, hogy megakadályozzunk a következő évtizedekben több millió hektárnyi kávéültetvény eltűnését. Ha ez bekövetkezne, akkor 25 millió kávétermelő veszítené el megélhetését, amely komoly népvándorlást indíthat el” – tette hozzá Antonio Baravalle.