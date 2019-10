A Magyar Telekom lett a legvonzóbb munkahely a telekommunikációs szektorban

A kutatást a PwC Magyarország évente megismétli annak érdekében, hogy megismerje és a munkaadókkal is megismertesse a pályakezdő fiatalok munkahelyválasztási preferenciáit. A felmérés során tíz fókuszterületre koncentráltak, amelynek eredményeként a megkérdezettek szerint a munkahelyválasztáskor a három legfontosabb szempont a rugalmas munkarend és munkaidő, stabilitás és kiszámíthatóság, valamint az alapbér. További fontos szempont között szerepel a közvetlen felettes vezetői stílusa, a vállalati szakmai képzés, valamint a csapatmunka és együttműködés. Érdekesség, hogy míg a cafeteria tavaly a negyedik legfontosabb szempont volt, idén nem került be a top10-es listába. A kutatásából az is kiderül, hogy a válaszadók döntő többsége (96 %) utánanéz a cégnek, mielőtt beadja jelentkezését.

A fenti kritériumok mentén és a fiatalok megítélése alapján a Magyar Telekom a telekommunikációs szektor legvonzóbb munkahelye elismerést érdemelte ki. A díjat Hinterstein Anikó, a Magyar Telekom Recruitment & Employer Branding vezetője vette át.

„Különösen fontos számunkra ez az elismerés, hiszen az eredmény a pályakezdő és a tanulmányaikat végző fiatalok véleményét tükrözi. Ez megerősít minket abban, hogy vállalati működésünkkel és munkáltatói márkaépítési stratégiánkkal jó úton járunk és valóban értékes, a pályakezdők számára is vonzó munkahelyet építünk” – mondta el Friedl Zsuzsanna, a Magyar Telekom Chief HR Officere.