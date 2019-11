A Marquard Media Magyarország 2020-ra átstrukturálja üzleti fókuszait

A Marquard Media Magyarország tartalomgyártási stratégiáját a jövőben tematikus fókuszok határozzák meg, a médiacég portfolióját két terület köré szervezi: shopping & stílus (JOY, JOY-Napok, InStyle és ShoppieGo) valamint modern család & egészség (ÉVA, APA, Gyereklélek, famiily.hu és Runner’s World).

és . Mindezek mellett a médiavállalat a digitális növekedésre és digitális BtoBtoC platformok fejlesztésére összpontosít, mint például a ShoppieGo kuponapplikáció és a nemsokára induló Act-2-Access.

Bijan Khezri, Marquard Media Group CEO és résztulajdonos a változásokról:

"Míg a médiaipar üzleti modelljei radikálisan megváltoztak, a megbízható, hiteles tartalmak és márkák fontossága és ereje soha nem volt nyilvánvalóbb és kritikusabb a tranzakciós modellek kiépítése során. Portfóliónk tematikus fókuszálása természetes evolúció, amely szervesen kapcsolódik a társadalmi tendenciákhoz. A kiadó gazdag és egyedi öröksége pedig arra késztet bennünket, hogy ezekhez igazodva újabb és újabb megbízható platformokat építsünk fel - kihasználva a márkáink és tartalmaink erejét az adatközpontú e-kereskedelmi területre való belépéshez. Biztosak vagyunk abban, hogy innovációink komoly erőt képviselnek a digitális úton megvalósuló kedvezményes vásárlások terén (ShoppieGo), és lehetővé teszik a médiavállalatoknak digitális eszközeik hatékonyabb monetizálását (Act-2-Access).”

„Mostantól minden eddiginél nagyobb figyelmet fordítunk az üzletfejlesztésre, ahol új termékek létrehozása mellett a cégcsoport német és lengyel vállalatainál születő innovációk magyar piacra való bevezetésére, illetve a magyar termékek külföldi piacokra való optimalizálására koncentrálunk. Az egyes magazinok periodikáját a fogyasztói igényekhez igazítjuk, az itt felszabaduló erőforrásainkat pedig online tartalomgyártásra, önálló videós tartalmak fejlesztésére és termékinnovációkra összpontosítjuk. Mindezek mellett a Marquard Media Content Studio erőteljes építkezését is folytatjuk, 2020-ban megerősített értékesítői csapattal, egyre bővülő termék és szolgáltatási kört teszünk elérhetővé ügyfeleinknek” – mondja Óhidi Zsuzsanna, a Marquard Media ügyvezető igazgatója.

A cég szellemiségét és működését a jövőben is áthatja a társadalmi felelősségvállalás területén betöltött karakteres szerepvállalás, melyre a cég saját programot is épít, ez a Marquard Media Cares. A Fur Free aktivitás, a Joy Tündér jótékonysági programja, a Covering Climate Now tartalomgyártási szerepvállalás mellett a médiavállalat továbbra is elhivatott a tudatos fogyasztásra való ösztönzés, a körkörös gazdaság megteremtése és a zöld programok támogatása iránt.