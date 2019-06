A Mars az állatbarátmunkahelyek előnyeire hívja fel a figyelmet

Az irodák megnyitása a négylábú kedvencek előtt világszerte egyre népszerűbb, a Mars a Royal Caninnal együtt - akik olyan márkákat gyártanak, mint a Pedigree, a Whiskas, a Sheba, a Perfect Fit vagy a Royal Canin - pedig vezető szerepet vállal ebben a trendben.

„A macska- és kutyaeledelek gyártójaként őszintén hiszek abban, hogy a házállatok jobb hellyé teszik a világot” - mondta Brian Ayling, a Mars közép-európai ügyvezető igazgatója– „A kutatásokból tudjuk, hogy a házikedvencek jelenléte pozitív hatással van Munkatársainkra, ezért is döntöttünk úgy, hogy hosszú távon támogatjuk ezt az irányt budapesti irodánkban. Egy állatbarát munkahely nemcsak az összpontosításban segít a munka során, de bizonyítottan csökkenti a stressz kialakulását is.”

A cégnek egyedi állatbarát házirendje van, és már évek óta részt vesz a Háziállatok a munkahelyen hét népszerűsítésében és támogatásában, ezzel is arra ösztönözve más vállalatokat világszerte, hogy engedélyezzék a kisállatok jelenlétét a munkahelyeken.

„A házikedvencek bevonása az irodai életbe fokozza Munkatársaink és az állatok jólétét is” - mondta Stas Chernyavsky, a Royal Canin délkelet-európai ügyvezető igazgatója. – „Első kézből tapaszaljuk, hogy milyen pozitív hatása van a munkakörnyezetre. A háziállatok munkahelyi jelenléte kifejezetten hasznos, ezért a többi vállalatot és gazdit is arra buzdítjuk, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel. Ez a Háziállatok a munkahelyen kezdeményezés lényege”

A felmérések azt bizonyítják, hogy az állatbarát munkahelyek pozitív hatást gyakorolnak az alkalmazottakra, a HR-vezetők pedig kiemelik, hogy nem csak a hangulatot, de a munka és a magánélet egyensúlyát is javítják. A munkavállalók 83%-a azt vallja, hogy csökkent a feszültségszintjük és elkötelezettebbek lettek a vállalat felé.

Az előnyök a mindennapok során is megfigyelhetők. Köszönhetően az állatbarát munkahelynek, a Mars Munkatársai is élvezhetik a rugalmasabb életmódot, hiszen nem kell aggódva hazasietniük az egyedül otthon váró kiskedvencükhöz. Az állatok jelenléte napközben pozitív légkört eredményez, közösségépítő erővel bír és ráveszi az embereket, hogy rendszeresen szünetet tartsanak, elmenjenek egy rövid sétára, mindez pedig nem csak az egészségnek tesz jót, de az összetartást is elősegíti. Bizonyított továbbá az is, hogy a munkahelyre bevitt kutyák fejlesztik a szociális készségeket, és növelik a Munkatársak közötti interakciók számát. Végül, de nem utolsó sorban, az állatbarát munkahelyek az interjúra érkező jelöltek számára is csalogatóbbak. Ezek az okok együttesen járulnak hozzá ahhoz, hogy a Marsnál a házikedvenceket nem csak örömmel látják az irodában, hanem már a vállalati kultúra szerves részévé váltak.