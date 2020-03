A Nestlé és a Starbucks ültetvényein van gyerekmunka

A műsorban összesen 12 kávéültetvényt mutatnak be, hét a Nestlé tulajdonában lévő Nespressóhoz kötödik, öt pedig a Starbuckshoz. Az köti őket össze egymással, hogy mindegyik ültetvényen van gyerekmunka. A készítők szerint volt olyan ültetvény, ahol nagyjából nyolcévesnek tűnő gyerekkel találkoztak, de mindegyik farmon volt 13 évesnél fiatalabb munkás - írja az Index.

A gyerekek heti 40-48 órában dolgozak, a hét hat napján, teljesítménybérben, akár 45 kilós zsákokat cipelve gyűjtötték a kávét. A fizetségük kevesebb mint napi 5 font (kb. kétezer forint) volt. A műsornak nyilatkozott egy emberi jogokkal foglalkozó ügyvéd is, aki megtekintette a bizonyítékokat, azt mondta, a cégek megszekték az ENSZ által lefektetett nemzetközi munkaszabályokat - teszik hozzá.

George Clooney is megszólalt az ügyben, aki a cég fenntarthatósági tanácsadói testületének is a tagja: „Meglepett és elkeserített ez a történet. Ennek a testületnek és a cégnek is nyilvánvalóan sok dolga van még. És ezt a munkát el fogjuk végezni. Remélem, hogy ez a riporter a jövőben is vizsgálja majd a körülményeket, és pontosan beszámol, ha nem javul a helyzet."