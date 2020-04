A Netflix, az Amazon és a Spotify is előad a Budapest Startup Safarin

A Budapest Startup Safari ötödik alkalommal indul útjára. Az esemény idén beköltözött az online térbe, létrehozva a „home conference" intézményét. A cél a tudásmegosztás és a közös fejlődés online előadások, workshopok, interaktív programok, kerekasztal beszélgetések, networking lehetőségek segítségével.

A közel 150 esemény hat tematikus útvonalra osztva olyan témaköröket jár körbe, mint az üzletfejlesztés, az online kereskedelem, a márkaépítés, a jogi és pénzügyi tudnivalók, a befektetési alapok, a tartalomkezelés vagy a most nagyon is aktuális távmunka. Az esemény nem csak üzleti, hanem mélyebb tech témákat is kínál, az érdeklődők az AI, ML, robotika, automatizáció, kriptovaluta, programozás vonalon is számos programot találnak majd.

A résztvevők kérdezhetnek, kapcsolódhatnak, ismerkedhetnek és egy erős, később is elérhető és használható tudásanyagot kapnak a két nap alatt. Csatlakoznak többek között a Netflix, az Amazon, a Spotify, a Liligo, az EIT Health, a Bitrise, a Turbine, a Formlabs, a Contentful, az Ipon, a Greenhouse, a Nordic LA, az Easy Equities, a Hoxton Ventures, a Pollenity, a Chronosphere, a Zoom, az Airtame, a Blockpit előadói. Az útvonalak mögé olyan nagyvállalatok álltak, mint a Microsoft, az MVM, a Morgan Stanley, az SAP, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a Google.

Az útvonalak:

AI / Machine Learning by Microsoft

Corporates <3 Startups by MVM

Craft it, Build it, Transform it by Morgan Stanley

Help the World Run Better by SAP

Ideas and Policy by HIPO

Remote Journey by Grow with Google

Időpont: 2020. április 23-24.

Az eseményről és a konkrét programokról további információ: budapestsafari.com