A Next9 lett a Deloitte PR-ügynöksége

„A Deloitte a világ legnagyobb üzleti tanácsadója. Ennek megfelelően nap, mint nap új témákkal, most születő területekkel foglalkozunk. Ez a jövőtudatosság a partnerségeinkben is megmutatkozik; az idei évtől stratégiai támogatóként állunk a Brain Bar - Európa legnagyobb jövőfesztiválja - mögött. Olyan kommunikációs partnert kerestünk, aki képes velünk közösen gondolkodva felvenni ezt a ritmust, megalkotni a megfelelő stratégiát és azt agilis módon véghez is vinni. Ezt találtuk meg a Next9 csapatában” – mondta el Bánhegyi Csanád, a Deloitte marketing és kommunikációs vezetője.

A Deloitte Magyarország a Deloitte globális hálózatának tagja, amely 150 országban nyújtja professzionális üzleti tanácsadási szolgáltatásait. A vállalat négy szakmai területen - könyvvizsgálat, tanácsadás, adó- és jogi valamint kockázati tanácsadási területeken - tölt be kiemelkedő szerepet az országban, és kínál szolgáltatásokat több mint 500 hazai és külföldi szakértője segítségével.

A Next9 olyan cégeket tudhat ügyfelei között, mint a Dreher, a Nestle, a Teqball, vagy a British Embassy Budapest. Az ügynökség legelső projektje, a POKET zsebkönyvek nyerte az idei Highlights of Hungary fődíját.