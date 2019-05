A Noguchi szakított a Nespressóval

Számos közös kampány kidolgozását és lebonyolítását követően a Noguchi Porter Novelli kommunikációs ügynökség vezetői úgy döntöttek, megköszönik a kávékapszulás rendszerek úttörőjeként ismert Nespresso vállalat eddigi bizalmát - áll a közleményükben.

„Munkás, ám nagyon élvezetes és sikerekben gazdag három év áll mögöttünk. Nem könnyű szívvel és nem hirtelen felindulásból döntöttünk a Nespressóval fennálló szerződésünk megszüntetése mellett. De ahogy a magánéletben, úgy az üzleti életben is előfordul, hogy egy kapcsolat elfárad, a felek más irányba indulnának el. Ez történt itt is. Bár sok mindent másként látunk, ügyfelünktől nem haraggal válunk el, ezúton is szeretnénk megköszönni a közös munkát, és további sok sikert kívánni a Nespresso csapatának” – mondta Szántó Dániel, a Noguchi Porter Novelli operatív igazgatója.

Az ügynökség és ügyfele együttműködésének mérlege közel harminc új állandó és limitált szériás kávékapszula és öt új Nespresso kávégép bevezetésének, valamint nyolc üzlet nyitásának kommunikációja.