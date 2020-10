A Procter&Gamble több tízezer terméket adományoz a Magyar Vöröskereszt számára

„A koronavírus-járvány második hulláma az előzőhöz hasonlóan az alacsony jövedelmű családokat sújtja leginkább, ezért a Magyar Vöröskereszt országszerte tovább folytatja a nehéz helyzetbe került csoportok támogatását” – állítja Nagy Gábor, a Magyar Vöröskereszt főigazgató-helyettese. – „Az adományokkal enyhíteni tudjuk a nem tervezett kiadásokat, hiszen így legalább higiéniai szerekre nem kell költeniük a nélkülözőknek. Hatalmas szükség van most tisztálkodószerekre, mosószerekre és mosogatószerekre, ezért a vállalatok termékadományai a korábbiaknál is nagyobb szerepet játszanak a segítségnyújtásban.”

Az elmúlt időszakban a Magyar Vöröskereszten keresztül eljuttatott termékadományokkal közel 350.000 esetben segítettek nélkülöző embereket és családokat, összesen több mint 26,5 millió forint összértékben. A Márkák, melyekre számíthat elnevezésű kampány október 1-től november 11-ig tartó időszaka alatt a programban részt vevő boltokban, vagy online vásárlás esetén minden megvásárolt Procter&Gamble termék után a vállalat 1 adománytermékkel támogatja a Magyar Vöröskeresztet. A program célja, hogy a fogyasztók bevonásával együtt további legalább tízmillió forint értékű termékadomány gyűljön össze a rászorulók számára.

„29 éve vagyunk jelen Magyarországon segítve a rászoruló közösségeket, de a koronavírus-járvány első hulláma alatti segítségnyújtás számunkra is példanélküli időszakot jelentett az egy hónapra jutó adományozott termékek mennyiségét tekintve” – mondta el Krubl Yvette, a vállalat kommunikációs vezetője. – „Három hónap alatt több mint 150 raklapnyi, közel 46 millió forint összértékű termékadományt (egészségügyi, higiéniai, babaápolási és háztartási terméket) juttattunk el a Magyar Vöröskereszt, az UNICEF, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület, valamint a csömöri és gyöngyösi gyárainkhoz kötődő helyi közösségek, civil szervezetek és környékbeli kórházak számára.”

A program mellé állt Tóth Vera, énekesnő, hogy felhívja a figyelmet a tudatos vásárlásra és a vállalatok szerepvállalásának jelentőségére ebben a különösen nehéz helyzetben.

„Ismert emberként naponta találkozom szívszorító történetekkel. Százával kapom a leveleket emberektől, akik úgy érzik, hogy sosem fogják meglátni a fényt az alagút végén” – mondta Vera. – „El sem tudjuk képzelni, milyen a valódi szegénység, milyen az, amikor már tisztálkodásra: szappanra, samponra, mosószerre sem marad pénz. A vírushelyzet előtt is sújtotta ezeket a családokat a sors, de utána még többen írhatták életük margójára a “nincs” szót. Az ember, látva, hallva ezeket a sorsokat néha olyan tehetetlennek érzi magát, hogy nem is tudja, honnan induljon neki a segítségnyújtásnak, de törekedhetünk arra, hogy valamilyen globális megmozduláshoz csatlakozzunk. Ehhez nyitott szemmel kell járnunk. A Procter&Gamble kezdeményezése azért jó, mert alapvető szükségletekkel tudja ellátni a szegényebb családokat.”

A Magyar Vöröskereszt országos hálózatán keresztül minden megyébe eljuttatja az adományokat, terveik szerint közel 2000 olyan nehéz helyzetben lévő családot támogatva, amelyeknek mindennapi megélhetése került veszélybe a kialakult helyzet miatt. A termékadományokból támogatásban részesülnek a Magyar Vöröskereszt saját intézményei is, így országszerte mind a 10 Családok Átmeneti Otthona és 76 hajléktalanokat ellátó intézmény és szolgáltatás számára is jut segítség.

„Nekem sem volt mindig fenékig tejfel az élet” – tette hozzá a művésznő. – „Emlékszem gyermekkoromból olyan helyzetekre, mikor egy vajas kenyér volt a napi ételünk. Sosem tellett luxuscikkre, de megtanították nekünk a szüleink, hogy addig, amíg van, még ha az egy kicsiny falat is, lehet, lesz olyan, hogy meg kell osztani azzal, akinek nagyobb szüksége van rá. Éppen ezért különösen nagy figyelmet szentelek annak, hogy ismertségemet “felhasználva” taníthassam az embereknek a segítségnyújtás fontosságát, az egymásra figyelés erejét. Ez a kampány mindenki számára lehetővé teszi azt, hogy könnyítse a rászorulók mindennapjait. Egy kicsi odafigyeléssel rengeteg embert tehetnek boldoggá az elkövetkezendő hónapokban. Örömömet lelem ebben és nagyon szeretném, ha más is így tenne.”

A Procter&Gamble a járvány kitörése óta folyamatosan nyújt segítséget globális, országos, és helyi szinten is. A vállalat küldetése, hogy termékeivel segítse, megkönnyítse a fogyasztók mindennapjait, továbbá, hogy partnerszervezetein keresztül támogatást nyújtson a rászoruló közösségeknek az ország egész területén, valamint hazai gyárainak közvetlen környezetében.

Az őszi kampányban részt vesz az összes hazánkban jól ismert és kapható Procter&Gamble márka: Ariel, Jar, Pampers, Lenor, Naturella, Pantene, Oral-B, blend-a-med, head&shoulders, Herbal Essences, Discreet, Gillette, Aussie, Ambi Pur, Always, Old Spice, Tampax. A programban együttműködik számos kiskereskedelmi bolthálózat is: Metro, DM, Rossmann, Müller, Spar, Interspar, Auchan és Tesco.

A kampányról bővebben a www.everydayme.hu/adomany oldalon tájékozódhat.