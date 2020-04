A Republic a Scitec lead ügynöksége

A Republic Group a sport-táplálékkiegészítő vállalattal hosszú távú együttműködést kötött. 18 évvel ezelőtt, a Scitec megalakulásakor már dolgozott együtt a két csapat, az akkori logó kialakításán. Az új branding stratégia célja, hogy tovább erősítse a márkát, és növelje a versenytársaktól való megkülönböztethetőségét.

Solymos Ádám, a Scitec marketingigazgatója elmondta: “Nagy várakozással tekintünk az együttműködésre a Republic Grouppal! Egy új lead ügynökség kiválasztása mindig izgalmas folyamat és valamennyi kockázattal is jár, de bízom benne, hogy az eredmények igazolni fogják, amit most is érzünk, hogy egy eredmény orientált, lelkes csapat mellett tettük le a voksunkat. A jelen körülmények között különösen kiélezett a helyzet, az biztos, hogy rendkívül izgalmas hetek-hónapok előtt állunk.”

Az ügynökség kreatív divíziójának feladata egy olyan kampány kivitelezése, amely jelentősen erősíti és újrapozicionálja a márkát a piacon, szem előtt tartva annak értékeit: a megbízhatóságot, a prémium termékminőséget, a szakértelmet és természetesen a kiváló ízélményt.

Márton Szabolcs, az ügynökség kreatívigazgatója elmondta: „A tender egyik körében, amikor éppen sokadjára challengeltem a felvetéseket, azt a kérdést tette fel nekem a Scitec csapata, hogy lehet-e velem kooperálni vagy én mindig ennyire indulatos vagyok? A válaszom az volt, hogy értük haragszom és nem rájuk. Eltelt néhány hónap, már nem vagyok indulatos, egy fantasztikus márka újjászületésének lehetek a részese. Büszke vagyok rá, hogy Magyarország egyik vezető sporttáplálék-kiegészítőjén dolgozhatunk a csapatunkkal.”