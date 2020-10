A Sberbank szerint egy jó ajánlatot igazából bárki elmondhat

A Sberbank egy éve választotta leadügynökségi partnerének az újrapozícionált ti:me Agencyt. Az eredetileg tavasszal induló, ám a koronavírus járvány miatt őszre halasztott, Nincs szükség nagy felhajtásra nevet viselő kampányuk az azóta várt, közös munka valódi kezdetét jelenti mindkét fél számára.

„A tenderen olyan ügynökségi partnert kerestünk, ahol a kollégák kiemelkedően kreatívak, tudnak out of the box gondolkodni, megértik a helyzetünket és céljainkat, valamint olyan javaslatokat hoznak, amelyek ránk reagálnak, testreszabottak. A ti:me Agency csapatában mindezt megtaláltuk” – mondja Lengyel Zoltán a Sberbank Marketing, PR és Digitális területvezetője. – „A Sberbank szeretne nyitni új célcsoportok felé, így aktuálissá vált egy olyan szélesebb kört megszólítani képes kreatív platform megalkotása, amely közelebb tudja hozni magához a leendő ügyfeleket. A Sberbank korábban főként terméküzenetekkel kommunikált és ezek a kampányok építették a névismertségünket. Azonban a kutatásainkból az derült ki, hogy a korábbi kampányainkkal a terméktámogatási céljainkat elértük ugyan, de a bank névismertsége nem haladt az elvárásoknak megfelelően. A Sberbank szeretné magáról kommunikálni azokat az értékeit, amelyek sok ügyfélnek hordozhatnak pozitív üzeneteket: a Sberbank egy elérhető partner jó ajánlatokkal, széles körű banki szolgáltatásokkal. A humoros koncepcióval közelebb szeretnénk vinni a márkát azon ügyfelekhez, akiknek ez értéket jelent.”

„Egy éve dolgozunk együtt a Sberbankkal, és kreatív ügynökségként izgalmas közös feladat volt egy új platform kialakítása. A korábbi évek taktikai üzenetei után most a bank ismertségének növelése, imidzsének kialakítása is a feladatunk volt" – meséli Weinberger Roland, a ti:me kreatív vezetője.

"A plaform egy nagyon egyszerű gondolatra épül. Egy banki ajánlat esetében az embereket a nap végén az érdekli a legjobban, hogy mennyi az annyi. A többi sokszor porhintés. Ezt mi úgy fogalmaztuk meg, hogy nincs szükség nagy felhajtásra, egy jó ajánlatot igazából bárki elmondhat! Akár én, itt és most egy mondatban. A nagy felhajtáshoz pedig megidéztük a tehetségkutatók itthon ma is töretlenül népszerű világát. Szerethető, vicces, érdekes karakterek kelnek életre a kampány során - sámán, énekes, időjós, búvár stb. -, akik azért jelentkeztek válogatónkra, hogy megmutassák, ők hogyan reklámoznák a Sberbankot. Segítségükkel egyszerre lesz emocionális és taktikai a kampány, miközben végre megtudhatja egy ország, hogyan kell kiejteni a bank nevét..."

„Úgy érezzük, hogy a koncepcióval rátaláltunk arra, amit kerestünk: a kampány úgy szól a bankról, hogy közben a termékeinkről is szól” – folytatja Lengyel Zoltán. – „Ezzel két legyet ütünk egy csapásra: hosszú távon építjük vele a Sberbank brandjét és támogatjuk a bank taktikai értékesítési céljait. Úgy gondolom, hogy a koncepció megvalósítása nagyon jól sikerült: elégedett vagyok az eredménnyel. Az elképzeléseknek megfelelően sikerült egy szerethető, out of the box kampányt készíteni, amely csak a nyitánya egy új fejezetnek. Nagyon izgalmas lesz a koncepció életét egyengetni, izgatottam várom a folytatást és nagyon örülök, hogy alakítója lehetek a történéseknek.”

Akik pedig szeretnének még többet megtudni a castingra nagy reményekkel érkező szereplőkről, akár szavaznának is rájuk, azt a válogató saját honlapján, a sberbankvalogato.hu-n tehetik meg.

ALKOTÓK LISTÁJA

Ügyfél: SBERBANK

Területvezető - Marketing, PR és Digitális terület: Lengyel Zoltán

Retail marketing manager - Marketing, Kommunikációs és Digitális terület: Laczkó Anikó

Stratégiai és kreatív leadügynökség: ti:me Agency

Creative director: Weinberger Roland

Copy: Henzler Anna, Kovács Dávid

Art: Fiertelmeister Anita, Kéri Balázs

Client service director: Mátyás Kitti

Account manager: Koplányi Szonja

Vezető stratéga: Kaufmann Bernadett



Produkció: Umbrella