A Toyota a Felnőtt Női és Férfi Öttusa és LaserRun világbajnokság mobilitási támogatója

Az egyébiránt a nemzetközi olimpiai mozgalom mobilitási partnereként és a MOB platina fokozatú támogatójaként is ismert Toyota a Nemzeti Sportügynökség szervezésében és közbenjárásával a szeptember 2-8-án a Kincsem Parkban megtartott Öttusa világbajnokság kapcsán nem csupán a szervezési és logisztikai feladatokhoz biztosított járműveket, hanem a megmérettetésre készülő magyar öttusa-válogatott tagok közül is többet környezetbarát modellek rendelkezésre bocsátásával segíti - írják.

Kovács Sarolta és Kasza Róbert már korábban megkapta az autóját, néhány héttel később pedig, a lebonyolítás logisztikai feladatait segítő Proace kisbuszok átadásakor Alekszejev Tamara, Földházi Zsófia, Demeter Bence és Marosi Ádám is beülhetett egy-egy hibrid elektromos Toyotába.

Földházi Zsófia elmondta: „Nálam az autóvezetés szorosan összefügg az olimpiával, hiszen kicsit több, mint három éve azért szereztem meg a jogsit, mert a riói olimpia előtt kaptam egy autót használatra. A közúton igyekszem betartani a szabályokat, s el kell mondanom, egy autó nagyon nagy segítség a mindennapokban. Főleg egy öttusázónak, aki a fél életét a kocsijában tartja – én is így teszek, olyan vagyok, mint a csiga, amely folyamatosan viszi magával a házát. Nagyon tetszik a Toyota – mindig is egy ilyen stílusú kocsira vágytam, örülök, hogy egy ideig élvezhetem vele a közlekedést az országutakon.”

Marosi Ádám szerint: „Nagy segítség egy ilyen autó a felkészülésben, ezért is bízom benne, hogy egy jól sikerült világbajnokság után megtarthatom – de bárhogy is lesz, nagyon szép gesztus a Toyotától, hogy a magyar sport, így a magyar öttusasport mögé is állt, s támogatja a versenyzőket. Az autó maga nagyon szép, és az egyik legnagyobb pozitívuma, hogy a városi nagy forgalomban kevesebbet eszik, mint az autópályán.”