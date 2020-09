A Versenyhivatal vizsgálatot indított két marketingcéggel szemben

A GVH versenyfelügyeleti eljárást indított a Star Network MCN Szolgáltató Kft.-vel (Star Network) és a 4KIDS Meseportál Kft.-vel (4KIDS) szemben. A két, többek között Youtube-kampányokkal és influencer-marketinggel foglalkozó cég együttműködési megállapodásának egyes rendelkezései ugyanis feltételezhetően piacfelosztást valósítottak meg, amely különösen súlyos versenyjogi jogsértésnek minősül. A vállalkozások között emellett olyan információcserére is sor kerülhet, mely kizárhatja vagy jelentős mértékben csökkentheti a versenytársak egymástól független viselkedéséből fakadó bizonytalanságot, ami a piaci verseny alapvető mozgatórugója - írja a GVH közleménye.

A versenytársak között létrejövő együttműködési megállapodások adott esetben jelentős társadalmi előnyöket is eredményezhetnek, hiszen azok a költségmegtakarításnak, a beruházások fokozásának, a know-how egyesítésének, a termékminőség és- választék javításának vagy a gyorsabb innovációnak is eszközei lehetnek. A versenytársak együttműködése akár segítheti a hirdetőket is, hogy fókuszáltabban érhessék el a különböző korosztályoknak szóló tartalmakat, illetve az egyre dinamikusabban fejlődő médiatípusokat. A cégek együttműködése emellett azzal is járhat, hogy megrendelőik számára többféle szolgáltatást tudnak nyújtani, ezzel elősegítve a direkt marketing tevékenység terjedését az online térben. Ugyanakkor a versenytársi együttműködések nem eredményezhetnek olyan versennyel kapcsolatos problémákat, mint amilyen például a piac felosztása. A jelentős versenytorzulást eredményező megállapodások ugyanis hosszabb távon olyan hátrányokkal járhatnak a fogyasztókra nézve, melyek túlmutatnak az általuk elérni kívánt előnyökön.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy az eljárás alá vont vállalkozások a feltételezett jogsértést elkövették. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés bizonyítására irányul. Az eljárás lefolytatására biztosított időtartam hat hónap, amely indokolt esetben két alkalommal, egyenként legfeljebb hat hónappal meghosszabbítható.