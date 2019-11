A budapesti mozikban is elindult a Magyar Vöröskereszt és a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága (ICRC) közös kampánya

A Magyar Vöröskereszt is csatlakozik a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságának (ICRC) humanitárius segítők védelmében indított és az Európai Unió által is támogatott kampányához.

A Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága (ICRC) 2017-ben indította #NotATarget – „Nem vagyunk célpontok” elnevezésű kampányát, mely Spanyolország, Németország és Belgium filmszínházai után hazánkba is megérkezett. A rövidfilmmel – amely a mozival egyidőben a Magyar Vöröskereszt közösségi média felületein is fut majd #NotATarget címke alatt – a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága (ICRC), a Magyar Vöröskereszt és az Európai Unió szeretné felhívni a figyelmet azokra a többnyire Európán kívül történő illegális és sokszor erőszakos cselekedetekre, amelyek akadályozzák az egészségügyi ellátást. Az ilyen támadások tönkreteszik a segítségnyújtáshoz szükséges járműveket és eszközöket, valamint veszélyeztetik az egészségügyi dolgozókat és a humanitárius segítségnyújtókat, különösen a Vöröskereszt és Vörösfélhold munkatársait és önkénteseit.

A projekt célja, hogy rávilágítson a problémakör összetettségére, elismerje az érintett szervezetek munkáját, valamint bemutassa ezt a veszélyhelyzetet. A Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága munkatársainak tapasztalatai, és a témában folytatott kutatások alapján az egészségügyi ellátás hiánya a krízis övezetekben ma több millió embert érint.

A kampány egyik központi eleme egy rövidfilm, amelyet több budapesti moziban is levetítenek majd az előadások előtt. Az ebben látható focimeccs analógiája jelképezi, hogy amint a népszerű sportokban, úgy a háborúban is vannak betartandó szabályok. Amit nem fogadnánk el a pályán, azt nem szabad elfogadnunk a harcmezőn vagy veszélyhelyzetben sem. Akár egyetlen, a humanitárius segítők vagy eszközeik ellen intézett támadás is ezrek életére lehet hatással. Az ilyen erőszakos cselekedetek ugyanis nem csak a pártatlan humanitárius szervezetek dolgozói ellen irányulnak, hanem közvetve veszélyeztetik az általuk ellátott betegek vagy sérültek életét is.

„A Vöröskereszt hazánkban és a világon is mindenhol elsőként nyújt segítséget. Ugyan hazai viszonylatban szerencsére nincs példa háborús veszélyhelyzetre, de katasztrófák esetén mindig az elsők között indulunk segíteni. Szervezetünk is kiemelten fontosnak tartja a terepen dolgozó válaszadók biztonságát. Ahogy szoktuk mondani: a Magyar Vöröskeresztnél a felkészültségben hiszünk - ezért is szeretnénk a kisfilm segítségével minél több emberhez eljuttatni a kampány mondanivalóját” – mondta el Kardos István, a Magyar Vöröskereszt főigazgatója.

Hazánk legnagyobb humanitárius szervezete2017-ben már csatlakozott a #NotATarget kampányhoz egy figyelemfelhívással a közösségi médiában. A Budapest Film Zrt.-vel közös együttműködés az ECHO (Európai Polgári Védelem és Humanitárius Segítségnyújtás) finanszírozásával valósulhatott meg, és a 16+ korhatár feletti filmek előtt lesz látható a magyar művészmozikban.

A rövidfilmet a Magyar Vöröskereszt november 15-én Sopronban, az IRONORE 2019 nemzetközi katasztrófavédelmi gyakorlat részét képező „Hatékony Válaszadás” konferencián is bemutatja nemzetközi szakembereknek. Legutóbb 2013-ban a Nemzetközi Vöröskereszt (IFRC) „Csendes Katasztrófák” (Silent Disasters) kampányát mutatták be egy országos mozihálózat segítségével.