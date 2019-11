A buddhizmus a klímakatasztrófa megoldása?

Világszerte egyre több tudós, szakember emeli fel hangját a klímakatasztrófa tudatosításáért. Ez nem újdonság, hiszen ennél a témánál jelenleg nincs nagyobb és megosztóbb topic a politikában, társadalomban, tudományban, vagy a vállalatvezetésben. Itt az idő azonban, hogy a megoldásra fókuszáljunk szorongás helyett! - Erre hívja fel a figyelmet a Budapest Music Centerbe beköltöző Budapest Zeitgeist. A négy éve életre hívott rendezvénysorozat - melynek immár 15. alkalommal a fő célja, hogy diskurzust alakítson ki a társadalmat érintő kérdésekben - sem megy el amellett, hogy egy estére összehozza a látványosan két részre szakadt csoportot, az ökoharcosokat és ökoszkeptikusokat.

Az egyik oldalon a Földért aggódó zöldforradalmárok, a másik oldalon „ez természetes folyamat” jelmondattal dacoló klímatagadók. Az egyik oldalnak Greta Thunberg a környezetvédelem vezér-alakja, a másik oldalnak csak egy iskolás, akit túltol a média. Az egyik oldalon szelektív kukák, klímatüntetések és #plasticfreejuly, a másik oldal szerint viszont eléggé képmutatás a „repülő helyett vonattal” Insta-kép mutatás. Ez a kettősség osztja meg az internetet és a rendezvény vendégeit. Az este folyamán a meghívott vendégek kérdeznek és megkérdőjeleznek.

Főelőadóként Nigma Nuru Sherpa 22-szeres Everest csúcsmászó többek között arról fog beszélni, hogyan adhat például a buddhizmus kulcsot a kezünkbe, amely talán kiút lehet a klímakatasztrófa sötét jövőképéből.

“Számomra a Mount Everest az anyám és az apám, vagyis mindennél fontosabb . Ugyanis ő Miya Lang istennő, aki által oda kerültem, ahol most vagyok”- nyilatkozta a legfiatalabb hegymászó, aki több mint 20-szor ért fel a csúcsok csúcsára. Emellett környezetvédelmi harcos, csapataival folya-matosan tisztítják a hegyet, legutóbb három tonna szemetet gyűjtöttek össze.

Az eseménysorozat vendége lesz még Hajós András, előadóművész, aki több ízben hangot is adott a környezetvédelem fontosságának. A kerekasztal beszélgetésben elmondja véleményét Ürge Dóra a hazai FridaysForFuture mozgalom egyik vezéralakja. Művészeti oldalról megközelítve a témát képviseli magát a Margó Irodalmi Fesztivál is az Umami – Apokalipszis, most? kötettel, melynek szerkesztője, Simon Márton húsba vágó slamm produkciójával gondolkodtatja majd el a jelenlévőket. Vállalati vezetőként megszólal Pantl Péter a Hell Energy nemzetközi marketing- és kommunikációs igazgatója, aki a nagyvállalatok felelősségét, és a cégek jövőbeni feladatait ismerteti a közönségnek. Felszólal továbbá Molnos Zselyke, az Ökopszichológiai Intézet vezetője és Garamszegi László Zsolt, az Ökológiai és Botanikai Intézet igazgatója is.

Az esemény ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött. Bővebb információ az alábbi linken olvasható: https://www.facebook.com/events/777944549343512/