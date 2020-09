A cégek harmada marketingkárosult

Magyarországon még mindig nagyon sok olyan cég van, amely elkezd hirdetni az interneten, de relatíve hamar le is áll vele, mert az nem hozza meg a kívánt eredményt. Ebben viszont jellemzően a hirdetéskezelő partnernek is óriási a felelőssége. A BlueMarketing 2020-as adatai szerint az őket megkereső vállalatok 34 százalékának volt rossz tapasztalata marketingessel, és jelentős részük a tárgyalások előtti 3-6 hónapban még együtt dolgozott mással, de csalódott.

Scherzer Marcell, a BlueMarketing alapítója 1-3 millióra teszi a magyar nyelven futó üzleti Facebook-oldalak számát, és becslései szerint közülük több tízezer próbálkozik hirdetésekkel

„Azt szoktuk mondani, hogy Magyarország a 10 millió marketinges országa, mert nincs belépési küszöb, bárki foglalkozhat hirdetésék kezelésével, aki kiváltja az egyéni vállalkozóit. Csak egy példa: amikor kikerül egy kkv marketing csoportba egy hirdetéskezelési alvállalkozó keresés, gyakran 50-100 jelentkező is van a munkára" – értékelte a piaci helyzetet a szakértő.

Kérdésre válaszolva elmondta, az egyik leggyakoribb kritika a marketingesekkel szemben az, hogy valójában nincs olyan szakértelme, mint ahogy beállította magát, és a rábízott feladatot nem tudja megvalósítani. Jellemző rossz tapasztalat még, hogy nem foglalkoznak eleget a hirdetésekkel, valamint hogy sokat ígérnek, de a gyakorlatban csak keveset adnak.

Véleménye szerint abból lehet leszűrni, hogy valaki jó szakértő, ha meg akarja érteni a terméket, szolgáltatást, magas tudása van a technikai dolgokban, a valódi mérőszámok érdeklik, hosszútávon gondolkozik, és nem vállalja el mindenképp a munkát, csak ha mindkét félnek megtérülő az együttműködés.

Scherzer Marcell elárulta, a tökéletes Facebook-hirdetésben jól előkészített a kampánycél, rendben vannak a célközönségek, a mérések, a mérőkódok. Emellett fontos, hogy vizuálisan megfelelő legyen a kép, találó a szöveg, kiemelten igaz ez a főcímre is. Hangsúlyozta, a kreatívokból mindig több tesztnek kell készülnie, így több változata is van a hirdetésnek, ebből adódóan nagyobb az esély a jó működésre is.

„A cégeknek akkor érdemes hirdetniük, ha beletanulnak, hiszen ez mára egy külön szakma lett. Én is készíthetek otthon egy széket, de nyilván nem olyan lesz, mintha egy asztalos csinálta volna. Gyakran a tanulási szakasz olyan hosszú, amivel leminősítik a saját munkájukat egy 2500 forintos órabérre. A vállalatok a célzástól kezdve a mérésken át mindent el tudnak rontani, amit csak lehet, ami után rendet kell tenni" – magyarázta a BlueMarketing tulajdonosa.

A szakértő végül megjegyezte, hogy érdemes kitartónak lenni megfelelő ügynökség esetén, mert ha a körülmények ideálisak, 3-6 hónap alatt igazi áttörést lehet elérni a cég életében.