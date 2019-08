Hogyan fogjuk kiszámíthatóbbá és egyszerűbbé tenni az elektromos autók töltését? Milyen okosmegoldással fogunk fényt vinni az otthonainkba? Hogyan birkózunk majd meg az elektromos autóhasználat kihívásaival? Ilyen és ehhez hasonló, a gazdaságot éppúgy, mint mindnyájunk életét érintő kérdésekre adtak kreatív választ az immáron harmadik alkalommal kiírt MVM Edison pályázat nyertesei. Bemutatkozik az InCharge, a MET3R ZenCharge és a Magnelit! (X)

„Az e-mobilitási iparág növekedő része az energetikának”

Noha az elektromos személyautózás elterjedésével búcsút mondhatunk majd a benzinkutak rendszeres látogatásának, üzemanyagra az e-autóknak is szükségük van. De hogyan fogjuk kiszámíthatóbbá és egyszerűbbé tenni az elektromos autók töltését? Erre a kérdésre adott kreatív választ az immáron harmadik alkalommal kiírt MVM EDISON pályázat egyik nyertes csapata, amelynek tagjai a jövő legígéretesebb magyar startupperei közé tartoznak! Bemutatkozik az InCharge!

Hogyan született meg a végül nyertesnek bizonyuló ötletük? Milyen motivációik voltak a tervezés fázisában?

Az ötletelés fázisában elsősorban nem projektekben gondolkodtunk, hanem olyan létező problémákat azonosítottunk, amelyekre jelenleg még nem kiforrott vagy nem is létezik megoldás. Az e-mobilitás mint újonnan megjelenő, exponenciálisan fejlődő iparág számos ötletet adott már ekkor is. A koncepció és a struktúra végső formáját az EDISON képzési programja alatt nyerte el, ahol a lefolytatott piaci validáció alatt beérkező vélemények alapján csiszoltuk az ötletet, amely így a nyolc hetes képzés alatt egy befektetésre kész projektté vált.

Milyen indíttatásból jelentkeztek az MVM Csoport által életre hívott EDISON programra?

A csapat öt tagjából négy energetikai területen tanul, illetve dolgozik, így ez az iparnak egy hozzánk közel álló része. Amikor elgondolkoztunk valamilyen vállalkozás indításán, akkor mindenképp szakmai, energetikai alapú projekttel szerettünk volna foglalkozni. Magyarországon jelenleg az MVM EDISON a legnagyobb energetikai inkubációs program és verseny. Egyértelmű volt, hogy ezen a megmérettetésen szeretnénk bizonyítani az ötletünkkel.

Mit gondolnak, a számos innovatív ötlet közül miért rájuk esett a zsűri választása?

Az e-mobilitási iparág növekedő része az energetikának, amely ideális terep egy start up alapításához. Start up-ként könnyen és gyorsan tudunk alkalmazkodni a folyamatosan változó, alakuló piaci környezethez, így a területválasztásunk is előnyös volt. Emellett a képzési program alatt nagyon nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy minél többet tudjon a projektünk és a csapatunk is fejlődni a különböző workshopok, mentori alkalmak, oktatások alkalmával. Minden képzés után összeültünk, átbeszéltük a hallottakat, feldolgoztuk az információkat, kiosztottuk az új feladatokat. Emellett nagyon sokat készültünk a döntőre is, ahol 3 perces pitchben kellett ismertetni az ötletünket és üzleti modellünket. A csapat közösen dolgozta ki a struktúráját és főbb sarokpontjait a prezentációnak, amelyet aztán egyikünk adott elő a zsűri és a közönség előtt.

Mit remélnek, a díjjal elnyert akcelerációs szolgáltatások miképpen fogják befolyásolni a vállalkozásuk előmenetelét?

A nyereményeink közé tartozik egy 3 millió forint értékű kommunikációs csomag, amelynek keretein belül piackutatást szeretnénk végezni, illetve online felületeken hirdetni a szolgáltatásunkat. Emellett nagy lehetőséget látunk abban is, hogy befektetési tárgyalásokat kezdhetünk az MVM-mel. Azt reméljük, pár hónapon belül sikerül végleges eredményre jutni, aminek eredményeképpen elnyerhetjük a befektetést, amely megalapozhatná a piacra lépésünket, valamint a terjeszkedésünket Magyarországon.

Milyen segítséget jelent számukra a győzelemmel járó lehetőség?

A győzelem által a kommunikációs csomagon és befektetési lehetőségen túl sok szakmai segítséget is kaptunk az MVM-től, amely nagyban hozzá tud járulni a sikeres piacra lépésünkhöz. Mindemellett nagy előnyt jelentenek a különböző média megjelenések is, amelyek által tudjuk terjeszteni a termékünk hírét, és eljuttatni az alkalmazást a potenciális felhasználóinkhoz.

„A közeljövőben felgyorsul az áramhálózatok modernizálása”

Egyre nagyobb teret hódítanak az elektromos autók, nagyarányú elterjedésükre azonban a villamosenergia hálózatok még nem igazán készültek fel. Sok milliárdos hálózatbővítésekre, vagy éppen okos szabályozó technológiákra lesz szükség. Az elektromos autóhasználat kihívásaira adott kreatív választ az immáron harmadik alkalommal kiírt MVM EDISON pályázat egyik nyertes csapata, amelynek tagjai a jövő legígéretesebb magyar startupperei közé tartoznak! Bemutatkozik a MET3R ZenCharge!

Hogyan született meg a végül nyertesnek bizonyuló ötletük? Milyen motivációik voltak a tervezés fázisában?

A MET3R ötlete 2017 őszén fogant, amikor programozóként részt vettünk a liszaboni Web Summit konferencián, ekkor fertőződtünk meg ugyanis „startup lázzal”. Eredetileg is azt terveztük, hogy egy hatékony eszközt adunk a lakosság kezébe a tudatos energiafogyasztás elősegítése érdekében, a háztartások energiapazarlásának csökkentéséhez. 2018-ban az Initiate! program keretében nyertünk egy startup standot a European Utility Week nevű szakmai kiállításon, ahol szembesültünk azzal, hogy az elektromos autók otthoni töltése várhatóan milyen kihívásokat jelent az elosztóhálózatoknak, illetve, hogy a megnövekedő csúcsidei fogyasztás milyen környezeti terheléssel jár együtt. Elhatároztuk, hogy az applikációnk fejlesztésével erre a konkrét, a légkondicionálók esetében már jelenleg is, az e-mobilitás esetében hamarosan jelentkező problémára koncentrálunk, és a csúcslevágással olyan megoldást nyújtunk, amely egyszerre szolgálja a fogyasztó, a hálózat, egyúttal a bolygó érdekeit.

Milyen indíttatásból jelentkeztek az MVM Csoport által életre hívott EDISON programra?

Elsődleges célunk az volt, hogy a már működő prototípusunkat továbbfejlesszük, valamint a megoldás kipróbálásához megfelelő teszthelyszínt és energiapiaci partnert találjunk. Az EDISON program különlegessége számunkra abban állt, hogy energiaipari szakemberekkel tudtunk konzultálni, akik egyúttal validálták az ötleteinket, ami igen nagy segítséget jelentett a tesztelés előkészítésében, ahogy a termékfejlesztés során is. Visszaigazolást kaptunk az eddig megtett lépéseinket illetően, kiszélesedett a kapcsolatrendszerünk, és közelebb kerültünk ahhoz, hogy a megoldásunkkal piacra tudjunk lépni.

Mit gondolnak, a számos innovatív ötlet közül miért rájuk esett a zsűri választása?

A MET3R ZenCharge-hoz hasonló fogyasztó-oldali szabályozásra építő technológiák globális piaca gyors ütemben növekszik, tavaly meghaladta a 63 milliárd dollárt. Ennek oka, hogy a jelenlegi, sokszor elavult energia-infrastruktúra egyre nehezebben tudja kiszolgálni a megnövekedett fogyasztói igényeket. A légkondicionálók és az elektromos autók elterjedése tovább növeli az áramszolgáltatók előtt álló kihívásokat, az IT-szektor pedig eddig csak korlátozott mértékben forradalmasította az energiarendszereket. Úgy gondoljuk, a közeljövőben felgyorsul az áramhálózatok modernizálása. Tapasztalataink szerint, Magyarországon és külföldön is nagyszámú az érdeklődés az általunk fejlesztett szolgáltatás iránt.

Mit remélnek, a díjjal elnyert akcelerációs szolgáltatások miképpen fogják befolyásolni a vállalkozásuk előmenetelét?

Szeretnénk a ZenCharge-hoz kapcsolódó mobilalkalmazást továbbfejleszteni, illetve a jövő év első felében egy közösségi média-kampánnyal, valamint egy lakossági és kereskedelmi ügyfelek körében végzett igényfelméréssel tovább finomítani az üzleti modellünket. Ehhez kiemelt támogatást fogunk kapni az akcelerációk révén.

Milyen segítséget jelent számukra a győzelemmel járó lehetőség?

Reményeink szerint, még ebben az évben elindulhat a ZenCharge tesztelése az MVM Csoporttal együttműködésben, 30-50 háztartás bevonásával. Ez az időszak várhatóan egy évet vesz igénybe, aminek után tudjuk majd leszűrni a rendszer működésével kapcsolatos tapasztalatokat.

„A tervezés egy nagyon érdekes és izgalmas folyamat”

Manapság minden testreszabható és okos, miért ne lehetnének a lámpák is ilyenek? Erre a kérdésre adott kreatív választ az immáron harmadik alkalommal kiírt MVM EDISON pályázat egyik nyertes csapata, amelynek tagjai a jövő legígéretesebb magyar startupperei közé tartoznak! Bemutatkozik a Magnelit!

Hogyan született meg a végül nyertesnek bizonyuló ötletük? Milyen motivációik voltak a tervezés fázisában?

Mindig is érdekelt a világítás, úgy másfél éve pedig azon kezdtem el gondolkodni, hogy milyen jó lenne egy olyan lámpát megalkotni, amely különböző, szabadon variálható modulokból áll, így nemcsak a lámpa külseje változtatható, de ugyanaz a fényforrás eltérő funkciót is tölthet be. Miközben azon törtem a fejem, hogy az egyes modulokat miként lehetne összekötni, egyszer csak eszembe jutott, hogy mágnessel kellene megoldani. Az első prototípus két fadarabból állt, amelyet mágnesekkel kötöttem össze. Azt vettem észre, hogy a mágnes teljesen jól összetartja a két fadarabot. Amikor barátok jöttek át hozzám, azt láttam, hogy egymás kezéből veszik ki, és nagyon tetszik nekik. Ezután kezdtem el komolyabban foglalkozni az ötlettel.

Szerettünk volna egy olyan terméket létrehozni, amely nemcsak esztétikus, de funkcionális, és az okos funkciónak köszönhetően kényelmesebbé teszi a felhasználok mindennapjait is. Fontos szempont volt, hogy moduláris és teljesen testre szabható legyen, így a vásárló ki tudja fejezni egyéniségét az általa összerakott lámpával.

A tervezés egy nagyon érdekes és izgalmas folyamat, mindig jönnek új ötletek, miközben számtalan újratervezést éltünk át.

Milyen indíttatásból jelentkeztek az MVM Csoport által életre hívott EDISON programra?

A pályázat hirdetésével gyakorlatilag véletlenül találtuk szembe magunkat, de azonnal megéreztük a benne rejlő lehetőségeket, úgy gondoltuk, kaptunk egy jelet, hogy próbára tegyük a projektünket. Úgy tűnik, a legjobb döntés volt. Jó úton haladunk afelé, hogy a Magnelit hamarosan piacra lépjen.

Mit gondolnak, a számos innovatív ötlet közül miért rájuk esett a zsűri választása?

Az EDISON pályázatban résztvevő összes csapat ötlete innovatív és előremutató. A mi projektünk annyiban más, hogy az újdonságfaktor mellett, rögtön értékesítésre szánt terméket állítunk elő, ami ráadásul egyedi és stílusos. Úgy gondoljuk, az utóbbi két jelző manapság nagyon előtérbe került, mindenki szeretné kifejezni saját stílusát, ami a zsűrire is inspirálólag hatott. Mindezek mellett pedig a lámpa számos okos funkciója is hozzásegített minket a győzelemhez.

Mit remélnek, a díjjal elnyert akcelerációs szolgáltatások miképpen fogják befolyásolni a vállalkozásuk előmenetelét?

Első körben már a jól felépített, gyakorlatias képzésen való részvétel rengeteget segített a projekt előmenetelében, hiszen több, fejünk felett lebegő kérdésre kaptunk válaszokat, segített az ötlet kikristályosodásban, a termék további okosításában.

Milyen segítséget jelent számukra a győzelemmel járó lehetőség?

Talán az első említésre méltó segítség a képzésen megszerezett tudásnak a projektünkbe való visszaforgatása, ráadásul ezt győzelem nélkül is a magunkénak tudhatunk. A díj elnyerésével kaptunk egy kommunikációs csomagot is, amely egészen biztosan hasznos lesz a termék piaci bevezetésében, illetve tárgyalunk a potenciális befektetésről, amely nagyban hozzájárulna a sorozatgyártás beindításához, a termék gyors és hatékony piacra lépéséhez. De nem elhanyagolhatóak a díj elnyerésével járó média-megjelenések sem, amelyek hozzájárulnak a termék ismertségének növekedéséhez is.