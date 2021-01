A most először neves ügynökségi partnerrel közösen megrendezett, az idén rekordszámú jelentkezőt vonzó „Marketing Diamond Awards – a Lounge Group közreműködésével” verseny zsűritagjaival beszélgettünk, második rész.

Korábban nem látott körülmények között kellett és kell működnie a marketingszektornak a járvány hatására. Jelentősen módosultak a tartalomfogyasztási szokások, sok esetben csökkentek a kommunikációs büdzsék, ugyanakkor a fogyasztók, ügyfelek elérése létkérdéssé vált. Mindez a kreatív megoldások felértékelődése mellett tiszta és pontos kommunikációt eredményezett.

A kisebb, illetve szerényebb marketingbüdzsével gazdálkodó cégek kommunikációs aktivitásait díjazó legfontosabb megmérettetés, a Marketing Diamond Awards zsűritagjai szerint jelentősen javul a marketingtudatosság a hazai piacon. „A kisebb szereplőknél mindig jól megfigyelhető, hogy kiválóan egyensúlyozzák ki a költségvetéseik adta korlátok hátrányait azzal, hogy nagyon friss, modern, kreatív megoldásokat alkalmaznak.

Az elmúlt év erre még jobban ráirányította a figyelmet” – fogalmazott

Török Szabolcs

a Magyar Posta Zrt. marketingkommunikációs igazgatója. A szakember úgy látja, ebből a szempontból 2020 egyik „nyertese” éppen a kommunikáció. „A hiteles, pontos, gyors kommunikáció jelentősen erősítette a márkák elfogadottságát – legalábbis azokét, amelyek nem vonultak vissza ezen a területen” – tette hozzá.

A kommunikáció felértékelődésére hívta fel a figyelmet Bognár Tamás, a Porsche Hungaria Kft. ŠKODA marketing managere. „Direkt vagy indirekt módon minden szektorra hatással volt a lassan egy éve indult felfordulás.

Mindenkinek rövid idő alatt kellett reagálnia, akár teljes újratervezéssel. Ennek fényében még nagyobb céltudatosság indokolt – ami igaz a kisebb és nagyobb szereplőkre egyaránt –, hiszen a befogadói oldalon is változtak a preferenciák és a lehetőségek, aminek figyelembevétele elengedhetetlen” – mondta.

Bognár Tamás

„A járványhelyzet alatt drámai módon változott meg tartalomfogyasztásunk iránya és mértéke, a marketingmixben használt eszközök jellege, illetve jelentősen csökkent globálisan – remélhetőleg átmenetileg – az elköltött marketing- és hirdetési költségvetések szintje” – tette hozzá Bánhegyi Zsófia, a Szerencsejáték Zrt. marketing- és kommunikációs igazgatója.

Bánhegyi Zsófia

A helyzet azonban véleménye szerint teret biztosít a kreativitásnak, a letisztult üzeneteknek és a társadalmi ügyekre érzékenyebb márkakommunikációnak is. „A lecsökkent reklámzaj akár tudatosabb marketingköltést is eredményez. A marketingaktivitás ugyanakkor elengedhetetlen olyan, a járványhelyzet alatt lehetőségekhez jutó szektor vagy értékesítésicsatorna-forma esetében, ahol a hirtelen megnövekedett keresletet a kínálattal össze kell kapcsolni” – hangsúlyozta.

„A mostani járványhelyzethez hasonlóan a kommunikáció hiánya további kétkedéseket vagy aggályokat eredményez. Jól kivehető volt a visszajelzésekből és a kutatásokból, hogy az embereknek még inkább szükségük van tájékoztatásra, beleértve a reklámokat is minden színtéren. Ezek a gazdaság egyik fontos motorjaként a bizonytalanságot is csökkentik, függetlenül attól, hogy az adott beszerzés vagy vásárlás megvalósul-e a későbbiekben” – véli Bognár Tamás.

„A márkakommunikáció és a reklámok az eladásösztönzésen, márkaépítésen túl sok esetben közösségépítő biztonságérzetet is nyújtottak sokaknak a karanténidőszak alatt. A szeparáció és otthonlét, home office alatt felértékelődtek ezek a csatornák és üzenetek, hiszen valamilyen módon összekötöttek bennünket” – tette hozzá Bánhegyi Zsófia.

A most kialakuló jó gyakorlatok természetesen a jövőt is meghatározhatják az iparágban. „Az igazán jó aktivitások a járványhelyzet után is fennmaradhatnak, és lehetőséget nyitnak a márkák számára új csatornák megtalálására, optimalizálásra, fejlődésre” – hangsúlyozta Kovács András Péter, a Magyar Telekom Nyrt. szegmens kommunikációs vezetője.

Kovács András Péter

A jelenlegi helyzetben a tudáscsere szerepe is felértékelődött. „Olyan terepen kellett mozognunk, amelyen nem voltak előre elkészített és működő megoldásaink. Sokat tudtunk tanulni egymástól, furcsa mód több felületen is, több alkalommal is tudtunk találkozni, elsősorban a virtuális térben.

Ez a szakemberek közös gondolkodását kiválóan serkentette” – fogalmazott Török Szabolcs.

Bognár Tamás szerint a szakmai fórumok eddig is konstruktív, előremutató platformnak számítottak, amire a későbbiekben is szükség lesz, az egymástól tanulás, illetve a sikeres projektek bemutatása érdekében.

Mit keresnek elsősorban a zsűritagok a Marketing Diamond Awards pályázataiban?

Kovács András Péter: „Azokat a megoldásokat, amelyek bátrak voltak újraértelmezni, a helyzetre alakítani a marketingaktivitásaikat, ezzel akár új gyakorlatokat, új piacokat, talán új ügyfeleket is szereztek.”

Török Szabolcs: „Nálam az eredetiség számít elsősorban. Olyan munkákat keresek, amelyeknél azt érzem, hogy még nem láttam sehol még hasonlót sem.”

Bognár Tamás: „Elsősorban a találékony és eredményes projektek lesznek igazán figyelemre méltóak. Nagy költségvetés és erőforrások nélkül is lehet igazán szerethető, talpraesett és sikeres projekteket készíteni.”

Bánhegyi Zsófia: „Az adott kampánnyal kapcsolatos célkitűzések megvalósulása, hatékonyság és integrált szemlélet mellett. A kreativitás nem pénz és költségvetési keret függő.”