A közösség erejével ünnepli a Starbucks a költészet napját

A pályázatra érkezett 162 verset a szakmai és vállalati tagokból álló zsűri értékelte ki. A döntőben öt induló került a legjobbak közé, akiknek a versei megjelennek a Starbucks közösségi felületein.

„Idén a tavalyinál is fontosabbá vált, hogy a Starbucks megrendezte a költészet napjához kapcsolódó verspályázát. A koronavírus rengeteg fiatalt kényszerít a négy fal közé, amiben azonban mégis meg lehet látni a jó dolgokat: többek között azt, hogy az ember közösségi lény, önmagát és létének értelmét csak mások tekintetének tükrében fedezheti fel. Hiszen ha felelősek vagyunk, akkor tudjuk, hogy nem ülhetünk be egy jó kávéra sehová, ahol eddig szemben velünk mindig a barátaink ültek. Amikor kitaláltuk, hogy a pályázat témája a közösség legyen, még nem gondoltuk, hogy ilyen érzékeny területre tévedünk. De hát a költészet ilyen, maga sem hiszi el, hogy egy-egy elejtett félmondatából aztán egész világok bomlanak ki. És mégis. Aztán amikor a nehéz helyzet után először elindulunk a kávéházba, akkor útközben fogunk rádöbbenni, hogy ugyan sok minden megváltozott körülöttünk, de a közösség és a kávé közös élménye segít túllendülni ezen is” – mondta el Pion István, költő, slammer, újságíró, szerkesztő, a Starbucks Kávéköltők verspályázatának egyik zsűritagja.

A verspályázat témája reflektál a világban kialakult helyzetre, ezért a 14 és 30 év közötti fiatalok a Közösség gondolatára felfűzött, kötetlen formájú, nyomtatásban még meg nem jelent verseikkel nevezhettek.

„Büszkék vagyunk, hogy a pályázat témája ilyen sok fiatalt mozgatott meg. Nagy öröm volt látni, hogy a költészet eszköztárát felhasználva az indulók milyen sok oldalról mutatták be azt az általunk is vallott elvet, hogy az összetartás még a legnehezebb helyzetekben is mindannyiunk számára erőt tud adni. Gratulálunk a pályázóknak, és reméljük, hogy mihamarabb lesz lehetőségünk tovább építeni a Starbucks közösséget kávézóinkban is. – mondta el Molnár Dóra, a verseny zsűritagja, a Starbucks regionális vezetője.