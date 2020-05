Csupán kétéves, de máris meghódította a világot, több mind félmilliárd aktív felhasználója van, ami azt jelenti, hogy minden tizenötödik ember aktívan használja, még úgy is, hogy a userek nagy része 24 év alatti, így nem túlzás kijelenteni, hogy a Z generáció majdnem minden tagjának megtalálható a telefonján. Ez az applikáció a TikTok. De vajon honnan jött, és minek köszönhetően tett szert ekkora népszerűségre ilyen viharos gyorsasággal? És hogyan aknázható ki és tehető tőkévé a népszerűsége? Erről írtunk a Médiapiac 2019-es hatodik számában.

A TikTok lényegében egy videómegosztó applikáció, de szemben a YouTube-bal ide csak rövid, legfeljebb 15 vagy 60 másodperces videókat lehet feltölteni. A videókat adott tematikára és az adatbázisban elérhető zenékre, lényegében „real time” vágva oszthatják meg a fiatalok, így a kreativitás több területen is nélkülözhetetlen egy vírusvideó elkészítéséhez – szükség van hozzá egy jó ötletre, egy jó scriptre és trükkös vágástechnikára, amihez minden lehetőséget megad az alkalmazás kezelőfelülete.

A TikTok a ByteDance nevű kínai startup cég terméke. A Kínában Douyin néven 2016 szeptemberében debütált alkalmazást egy évvel később vezették be a nemzetközi piacra (az ázsiai országban azóta is Douyin a neve), majd a cég 2017 novemberében megvette a hasonló tematikájú, szintén kínai tulajdonú Musical.lyt egymillió dollárért. Ezen az applikáción keresztül a felhasználók zenékre tátoghattak, táncolhattak, vagy reagálhattak egymás bejegyzéseire válaszvideóval. A ByteDance egyesítette a két alkalmazást a TikTokban, mely elődjeinél lényegesen többet tud. Az új applikáció 2018 októberében már 500 millió letöltéssel rendelkezett. Ez a szám ma már meghaladja az egymilliárdot, és a havi aktív felhasználók száma félmilliárd körül mozog. Jelenleg ez az egyik legnépszerűbb applikáció.

Kik használják a TikTokot?

A TikTok nagyon eltalálta, mire vágynak a fiatalok. A rövid, kreatív, mémelhető videóknak, a szépítő filtereknek és a számtalan beépített, interakciót segítő funkciónak köszönhetően a felhasználók világszerte rajonganak az applikációért. A GlobalWebIndex 2019-es adatai szerint a userek 41 százaléka 16 és 24 év közötti. A valamivel idősebb korosztály tagjai közül ugyanakkor sokan még csak nem is hallottak a videómegosztóról.

Ennek egyszerű oka van: az alkalmazásban mindent úgy terveztek meg, hogy az a tinédzserek, a fiatal felnőttek igényeit szolgálja. Már a kezdetekkor is a 18 év alatti korosztály volt a célcsoport, ezért az ő fogyasztási szokásaikra és esztétikai igényeikre van kiélezve az applikáció. Lényegében minden népszerű zene és friss vírustartalom elérhető a TikTok felületén keresztül. A tátogós, táncolós vagy vicces videók pedig rengeteg kreatív lehetőséget nyújtanak a tinédzsereknek az önkifejezésre.

Bár sok alkalmazás esetében nőuralom figyelhető meg, a TikTokon nagyjából egyenlő a nemek aránya. Sőt, az App Ape Lab 2018-as adatai alapján a felhasználók 56 százaléka férfi, és mindössze 44 százaléka nő, ami azért is érdekes, mert indulásakor az applikáció sokkal népszerűbb volt a fiatal lányok, mint a fiatal fiúk körében. A nemek megoszlása most már minden korcsoportot tekintve nagyjából hasonló, árnyalatnyit a férfiak irányába billen a mérleg.

A TikTok nemcsak azért rejt jó marketinglehetőségeket, mert általa meg lehet szólítani a 16–24 éves korosztályt, hanem azért is, mert a felhasználók viszonylag sok időt töltenek rajta, így jelentős mennyiségű tartalmat fogyasztanak. A Business of Apps 2019-es statisztikája szerint egy átlagos user naponta nagyjából 52 percet tiktokozik, ennek felét pedig a tartalmak böngészésére fordítja. Ezzel az alkalmazás versenyre kelhet az Instagrammal is, melyen átlagosan napi 53 percet töltenek a felhasználók. Ha hozzávesszük, hogy a videók nagyon rövidek, ez számos megtekintést jelent – egészen pontosan naponta több mint egymilliárd videót néznek meg a userek.

TikTok-marketing

Egyre több márka ismeri fel, milyen egyedi lehetőségek rejlenek a TikTok-videókban. A márkák háromféleképpen jelenhetnek meg a felületen: létrehozhatnak saját csatornát, és megoszthatnak videókat; együttműködhetnek népszerű TikTok-influencerekkel; vagy hirdethetnek is a felületen.

A TikTokon úgy lehet a legegyszerűbben felkelteni a közönség figyelmét, ha a márkák kihasználják a hashtagkihívásokban rejlő lehetőségeket. Ezek a kihívások megmozgatják az egész közösséget; világszerte ismert mémek indultak már innen. Márkák is indíthatnak ilyen hashtag challange-et, amire a felhasználók pár kattintással tölthetnek fel válaszvideót. Nem ritkák a több mint tízezer bejegyzést számláló kihívások sem, ezáltal könnyű egy-egy üzenetet vagy terméket eljuttatni a köztudatba.

A legnépszerűbb azonban még mindig az influencer marketing, hiszen egy ismert személyen keresztül könnyen vírustartalommá válhat egy videó, és így ki lehet használni a véleményvezér rajongóinak figyelmét. A nagyobb influencereknek nem ritkán milliós követőbázisa van, akik kifejezetten interaktívak, nemcsak fogyasztják, de megosztják és feldolgozzák a tartalmakat, így azok sokkal szélesebb közönséghez juthatnak el, mint adott esetben egy képes Instagram-bejegyzés, ahol a tartalom feldolgozására lényegesen kisebb a lehetőség. A TikTok nagy előnye, hogy a fogyasztók maguk is könnyen hirdetőkké válhatnak ezáltal, így egy jól sikerült kampánnyal viszonylag kis tőkebefektetéssel is nagy eredményeket lehet elérni.

A TikTokon a siker titka a márkák számára ugyanaz, mint a felhasználók számára: egy jó ötlet és kreatív megvalósítás.