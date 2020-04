A pénzügyi tudás még értékesebbé válik

A személyes ügyfélszolgálatok, az áruházak ideje most átmenetileg lejárt: mindenki igyekszik szolgáltatásait online platformra terelni. Sokaknak azonban ez még ismeretlen terep, most teljesen kezdőként vágnak bele az egyre nagyobb teret hódító online ügyintézésbe, legyen szó bevásárlásról, vagy akár mindennapi pénzügyeik intézéséről.

A K&H Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi vetélkedő idén tizedik éve segíti a gyerekeket a pénzügyi ismeretek elsajátításában. Sok esetben ők lehetnek most azok, akik a szüleiket is jótanácsokkal tudják ellátni. Az azonban biztos, hogy a vetélkedő tudásanyagának online vásárlással és pénzügyeink intézésével kapcsolatos részét nem csak szórakoztató, de igazán hasznos is lesz megnézni, főként azoknak, akik csak most barátkoznak ezzel a területtel. És persze mindez fordítva is igaz: jó alkalom ez arra az szülőknek, hogy a gyerekeikkel beszélgessenek az online vásárlás rejtelmeiről, a tudatos pénzkezelésről - írják.

Hiszen egyszerű az interneten vásárolni, de néhány dologra nem árt fokozottan figyelni:

- a megfelelő webáruház kiválasztása: keressünk már ismert oldalakat, illetve nézzünk utána, hogy milyen értékeléseket, valamint milyen elismeréseket kapott az adott weboldal

- tájékozódjunk a termékről: interneten nem tudjuk kézbevenni a dolgokat, így ilyenkor figyelni kell arra, hogy biztos azt vesszük-e, amit szeretnénk – bár 14 napig visszaküldhetőek a termékek, de ennek díját sok esetben a vásárló fizeti

- gondoljuk át, hogy akarjuk átvenni: a szállítás plusz költséget jelent, ám jelenleg kalkuláljunk ezzel a kiadással is – kérjük otthonra a szállítást, hiszen ez nem csak kényelmes, de az egészségünk szempontjából is a legbiztonságosabb a jelenlegi helyzetben

- a fizetési mód online legyen: netbankos átutalással vagy online bankkártyás fizetéssel egyenlítsük ki a számlát – most kerüljük a készpénz használatát!

- ügyeljünk a biztonságra: fizetésnél ellenőrizni kell, hogy a https felirat ott szerepel-e a címsorban, mert innen tudhatjuk, hogy biztonságos weboldalon vagyunk

- tájékozódjunk az árakról: érdemes vásárlás előtt összehasonlítani az árakat, és megkeresni, hogy hol juthatunk a legjobb áron az adott termékhez.