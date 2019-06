A tizenévesek Instagram posztok alapján választanak úticélt?

A PayPal online fizetési szolgáltató nyaralási szokásokat vizsgáló friss elemzése szerint a negyven év alattiak kétharmada világszerte a közösségi médiumokban közzétett posztokból merít ötleteket a nyaraláshoz, a tizenévesek pedig tízből hatan az alapján választanak úticélt, hogy mennyire lesz könnyű az átélt élményekből népszerű Instagram posztot készíteni. Az Egyesült Államokban ez az arány még magasabb, ott a negyven év alattiak már közel kilencven százaléka veszi számításba ezeket a tartalmakat.

A nyaralás úticéljának kiválasztásában mind a 25-39 éves korosztály, mind a 25 évesnél fiatalabb generáció tagjait elsősorban az új helyek megismerése, illetve önmaguk felfedezése motiválja, illetve a nyári utazások leggyakoribb okaiként mindkét csoport a pihenés és a stresszmentes lazítás szükségességét jelölte meg.

„Az internetnek köszönhetően a világ a lábaink előtt hever. Meglátom egy ismerősöm fotóját egy szuper helyről? Csak egy kattintás és már meg is van a repülőjegy. Még egy kattintás és a szállást is lefoglaltam. A következő kattintás, ez már a felvétel, amit egy pillanata alatt megosztok Instagramon - mondja Giela Abdelwahab, a PayPal közép- és kelet-európai régióért felelős ügyfélkör-fejlesztési vezetője. - Manapság korosztálytól függetlenül egyaránt gyorsan és stresszmentesen szeretnénk intézni az utazás körüli teendőket, vásárolni, élményeket gyűjteni, és mindent azonnal meg is akarunk osztani ismerőseinkkel. Az online fizetési eszközök fejlődése ehhez nagyban hozzájárul, mivel már nem csak azt teszik lehetővé számunkra, hogy pillanatok alatt fizessünk a szállásért vagy a repülésért, de arra is megoldást kínálnak, hogy visszakapjuk pénzünket, ha valami rosszul sül el."

Annak ellenére, hogy a fogyasztók egyre nagyobb figyelmet szentelnek a biztonságnak, a nyaralás alatt még mindig lehetnek olyan helyzetek, amikor kockázatoknak tesszük ki adatainkat. Például annak érdekében, hogy a repülőtéren a beszállás folyamata minél rövidebbé váljon, az utasok 65%-a olyan információkat is megoszt magáról, mint az utazás célállomása, vagy a szállás címe, miközben egy friss kutatás alapján a világ szállodáinak 67%-a nem kielégítő módon védi a vendégek olyan érzékeny személyes adatait, mint például a bankkártyaszám. Az ebből fakadó kellemetlen helyzetek elkerülése érdekében érdemes olyan fizetési megoldást választani a szállásfoglaláshoz, amely vásárlói védelmet is kínál felhasználóinak.

A PayPal kutatása szerint a magyarok 20%-ának okoz nehézségeket a kölcsönadott pénzösszegek behajtása baráti vagy családi körben. A kölcsönök vissza nem térítésének leggyakoribb oka egy olyan egyszerű megoldás hiánya, amelyhez nem kell ATM-et keresni, vagy visszakeresni valakinek a bankszámlaszámát egy régebbi online beszélgetés előzményeiben. A kellemetlen helyzetek elkerülése érdekében nemcsak megbízható fizetési megoldást érdemes használni, de érdemes lehet átfutni a szálloda vagy a repülőtér online értékeléseit is - írják.