A videózás szabadságát hozzák el a Vodafone új tarifacsomagjai

Magyarországon a Vodafone vezette be elsőként a korlátlan hívást és korlátlan SMS-küldést lehetővé tevő lakossági csomagokat, majd szintén elsőként tett hatalmas lépéseket az EU-s roaming korlátok lebontásával. 2018 áprilisában pedig az új Red díjcsomagokkal a Vodafone kínált először korlátlan nemzetközi hívást belföldről EU-s számokra.

Májustól az új Red tarifák a gondtalan videózás élményét hozzák el az előfizetőknek. Ez azt jelenti, hogy a Facebook, az Instagram, a Twitter, a Snapchat és a Pinterest alkalmazások tartalmai mellett mostantól a YouTube, a Netflix, az HBO Go, az Amazon Video és a Da Vinci Kids applikációk belföldön és az EU-ban történő használata sem fogyasztja az ügyfél adatkeretét. Ezek az alkalmazások a tarifába foglalt Social és Video Pass-oknak köszönhetően egészen addig gondtalanul használhatók, amíg az előfizetőnek minimális tarifába foglalt vagy vásárolt adatkeret a rendelkezésére áll.

Az új tarifák bevezetését támasztja alá a Vodafone megbízásából készített felmérés is, amely szerint a 16-37 éves hazai internetezők 52%-a hetente néz online videós tartalmakat. A kutatásból kiderül az is, hogy korlátlan adatmennyiség esetén 46%-uk online filmek, videók nézésére használná a mobilinternetét, sőt a közösségi oldalak tartalomfogyasztását tekintve is a harmadik legnépszerűbb tevékenység a videónézés.

„Ügyfeleink átlagosan 20 percet videóznak naponta. Ennek jelentősebb részét Wi-Fi-n teszik most, hiszen tudják, hogy a videó az egyik legnagyobb adatfogyasztó. Az, hogy a videós tartalmak népszerűsége exponenciálisan nő, még tovább növeli a mobiladatéhséget, és hozzájárul a felhasználói szokások változásához is – mondta el Carra Anita, a Vodafone Magyarország lakossági üzletágának vezérigazgató-helyettese. – A Vodafone lépést tart ezzel a tendenciával és ennek jegyében alakítottuk ki az új Vodafone Red Live és Live+ díjcsomagokat, amelyekkel az előfizetők megtapasztalhatják, milyen igazán szabadon, Wi-Fi kapcsolat nélkül, útközben, mégis aggodalommentesen online videókat nézni.”