A vírusveszély miatt idén online rendezik meg a cégvezetők csúcskonferenciáját

Budaörsön, Tihanyban és Budapesten is rendezték már meg az Országos Cégvezetői Csúcskonferenciát, de az idei, nyolcadik felvonás rendhagyó módon online formában zajlik majd a koronavírus-járvány második hulláma miatt. Ugyan a cégvezetők ezúttal személyesen nem találkozhatnak majd, a rendezvény színvonala garantáltan nem marad el a korábbiaktól.

„Eredeti terveink szerint a Lurdy Házban szerettük volna megtartani a konferenciát, de a folyamatosan változó körülmények és intézkedések miatt úgy döntöttük, ebben az évben az online forma a legbiztonságosabb. Természetesen számunkra is kiemelten fontos ügyfeleink és az érdeklődők egészsége, ezért nem vállaltunk felesleges kockázatot. A háttérben persze folyamatosan zajlik a technikai előkészítés, hogy a lebonyolítás zökkenőmentes legyen” – magyarázta Piroska Gyula szervező.

Mint fogalmazott, az ügyfeleik a visszajelzések alapján online tréningjeiken is ugyanolyan színvonalú élményben, tudásban részesülnek, mintha azok személyesen történnének, így felkészülten várják a csúcskonferenciát. Megjegyezte, ez a formula az előadóknak lehet fárasztóbb, de a cél érdekében mindent beleadnak majd a kamerák előtt.

Piroska Gyula arról is beszélt, hogy az idei esemény rendkívüli lesz olyan szempontból, hogy a járvány miatt rengeteg cég csődölt be, emberek ezrei mentek tönkre. Ezért is fontos azzal foglalkozni, hogy válságos körülmények között is képes legyen túlélni a vállalkozás.

„Sok cég ugyan fennmaradt, de ezért súlyos árat kellett fizetniük. Sokaknak meg kellett válniuk munkatársaktól, kisebb irodába kellett költözniük, alkudozniuk kellett a beszállítókkal fizetési haladékért, vagy épp veszteséggel kiárusítani a raktárkészletet. A konferencián arra fókuszálunk, hogyan lehet ilyen instabil helyzetben is stabilan működni. Mert nyertesei is voltak ennek az időszaknak. Megnézzük, mit csináltak ők jobban, hogyan készülhetünk fel a második hullám okozta károkra és későbbi nehéz helyzetekre” – magyarázta.

Az eseményen a legkülönbözőbb iparágakból és területekről tartanak majd előadásokat olyan szakértők és sikeres vállalkozók, akiknek volt már ehhez hasonló tapasztalatuk, és hatásosan át is tudják adni a tudásukat. Természetesen a résztvevők bátran kérdezhetnek tőlük, ezáltal bővíthetik a kapcsolatrendszerüket is.

Az elmúlt évek során több ezer vállalkozó vett részt az Országos Cégvezetői Csúcskonferenciákon, akik mind értékes tudással, „aha-élményekkel” és fantasztikus kapcsolatokkal lettek gazdagabbak.