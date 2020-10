Adománygyűjtést indít a Bátor Tábor

A Bátorkodópálya több mint egy kalandpálya: ott születik a bátorság. A kötelek és kapaszkodók erőt és önbizalmat adnak a gyerekeknek, míg a pálya lehetőséget kínál, hogy kilépjenek a komfortzónájukból, félelmeik legyőzésével sikerélményt szerezzenek, amelynek köszönhetően nagyobb önbizalommal, több kitartással, pozitívabb hozzáállással térnek vissza a mindennapokhoz.

A gyerekek a kalandokon keresztül megtapasztalhatják, hogy erősek, és nem csak a feladatok során felmerülő nehézségekkel, de a betegségükkel is képesek szembenézni. A pálya a tábor egyik legkedveltebb helyszíne és a rekreáció egyik leghatékonyabb eszköze, amely az elmúlt 12 évben több ezer táborozónak nyújtott feledhetetlen élményt.

A Bátor Táborban a táborozók testi-lelki biztonsága az első, ezért a „Lépd meg!” adománygyűjtő kampány célja annak az összegnek az előteremtése, amely fedezi a korábbi pálya teljes elbontását és az új, modernebb Bátorkodópálya kivitelezését. A pálya főbb elemeit szeretnék megtartani, így a tervek szerint például óriáshinta, mászófal és csúszópálya is épül. Emellett néhány új elemmel is szeretnék bővíteni, hogy a visszatérő táborozókat is új kihívások várják, valamint cél egy alacsonyabb kötélpálya megépítése, hogy már a legkisebbek is kipróbálhassák magukat néhány feladatban.

Az E.ON 10 millió forintos támogatást nyújt a Bátor Tábornak, ezzel adja meg az első lökést a „Lépd meg!” kampánynak, hogy új Bátorkodópályát kaphassanak a súlyosan beteg gyerekek és családjaik.

„Büszkék vagyunk rá, hogy a mi közreműködésünkkel, a mi energiánkkal épül az új pálya. Hiszünk benne, hogy a gyerekek számára az élmények kövezik ki a boldogsághoz vezető utat. Arra biztatunk mindenkit, csatlakozzon, hogy ismét égig érhessen a bátorság!” - mondta Jamniczky Zsolt, az E.ON Hungária Zrt. igazgatóságának tagja.

„A Bátor Tábor 2001-es alapítása óta már több mint 10 000 táborozónknak adtunk bátorságot, erőt, önbizalmat. Élményterápiánk nélkülözhetetlen eleme az akadálymentes Bátorkodópálya, ahol a gyerekek a magasság mellett a félelmeiket is legyőzhetik” – tette hozzá Kindli Erna, a Bátor Tábor ügyvezetője.

Az energiacég évek óta elkötelezett támogatója a Bátor Tábor Alapítványnak, segítségével épült meg a gyerekeknek életre szóló élményeket nyújtó kalandpark. A vállalat önkéntesei is rendszeresen részt vesznek az alapítványi programokban, illetve idén tavasszal a vírushelyzet miatt létrejött Digitális Bátor Tábor programjaihoz nyújtott támogatást az E.ON.