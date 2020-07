Aranyat kapott az első nevezésével a Sabre Awards-on a White Elephant Digital

Tavaly nagyot ment a magyar versenyeken is a Katica Tanya megbízásából készített Samu a láma feleséget keres kampány. Többek között a Kreatív által szervezett Prizmán integrált kampány kategóriában aranyat és egy legjobb sztori különdíjat kaptak. Az MPRSZ által dedikált Sándor Imre PR Díj mellett a fődíjat is megkapták, amit öt év óta először osztott ki a zsűri. Ezeknek a pontoknak köszönhetően került a TOP 10 PR ügynökség közé az ügynökség - írják közleményükben.

„Nagy megtiszteltetés, hogy a nemzetközi PR szakemberek által zsűrizett díjon is kitűnt a kampányunk, 600 nevezés közül, amit Paul Holmes maga is nagyra értékelt" – mondta Sztaniszláv András, a White Elephant Digital ügyvezetője. A Sabre Awards alapítója azt írta nekik, hogy „amit megtanultunk, hogy a kreativitás nem függ a költségvetéstől, nem kell, hogy a nagy ötletek nagy büdzséből szülessenek. Nem hiszem, hogy valaha is láttam volna kisebb költségvetést, mint amiből dolgoztatok." Magáról a kampányról is pozitívan nyilatkozott Paul Holmes: „Egy nagyon egyszerű, kreatív ötlet, humorérzékkel fűszerezve. Emellett valódi üzleti eredményeket ért el a kampány, különösen a látogatószám tekintetében."

„Az elmúlt fél évben az ügyfeleinkkel történt egyeztetések és a rengeteg pozitív szakmai visszajelzésnek köszönhetően kicsit újra pozícionáltuk magunkat, mostantól storytelling fókuszú ügynökségként fogunk működni" – tette hozzá Sztaniszláv András. Ez praktikusan azt jelenti, hogy valamennyi ügyfelük esetében nem csak kampányokban gondolkodnak, hanem aktívan keresik a történeteket, ami közérthetővé teszi a kommunikációjukat. Azt, hogy mit jelent a storytelling és hogyan lehet megtalálni a legjobb történeteket a vállalatoknál, egy e-book formájában tették elérhetővé a honlapjukon. Emellett július hónapban bárki foglalhat egy félórás ingyenes ötletelést, tanácsadást az ügynökség szakembereivel, hogy közösen megtalálják a vállalatban rejlő izgalmas sztorikat. „Kreatív történtettel bármilyen cég kitűnhet a versenytársai közül, ennek megtalálásban szeretnénk segíteni a hozzánk fordulókat" – fejezte be a storytelling ügynökség ügyvezetője.