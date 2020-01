Aranyérmes egy magyar sör a World Beer Idol versenyen

Az idén ötödik alkalommal Prágában megrendezett World Beer Idol sörverseny 30 fős nemzetközi zsűrije aranyéremmel jutalmazta a Szent András Sörfőzde russian imperial stout típusú Rettegett Iván, és ezüstéremmel a Bandibá’ IPA típusú sörét. Ez azért is kiemelkedő magyar teljesítmény, hiszen olyan neves cseh és német sörfőzdéket utasítottak maguk mögé, mint a Svijany vagy a Schwarzbräu.

„Nagyon büszkék vagyunk, hogy éppen a sörkészítés egyik fellegvárában, Csehországban sikerült ilyen szép eredményt elérni. Ez a díj is azt mutatja, hogy jó úton járunk. Továbbra is azon fogunk dolgozni, hogy izgalmas és kiváló söröket kínáljunk a sörbarátoknak” – értékelte teljesítményüket Bukovinszky Béla, a Szent András Sörfőzde ügyvezetője. A kisüzemként indult, már több mint 25 éve működő békés megyei vállalkozás a magyar minőségi kézműves sörgyártás zászlóvivőjeként több mint 30 elismerő díjat gyűjtött már be az évek alatt különböző hazai és nemzetközi megmérettetéseken.

A russian imperial stout több évszázados kísérletezés, tudás és játékosság eredménye, melyet először a 18. századi brit sörfőzők készítettek az orosz cári udvar részére. A Rettegett Iván, egy gazdagon fűszerezett, zamatos fekete sör, mely négyféle malátából készült, füstös, csokoládés és krémesen karamellás ízekkel. A Bandibá’ egy amerikai IPA típusú sör, melyben háromféle komló alkot harmonikus egészet a mentás, fenyős, sárgadinnyés és epres karakterjegyekkel. A sör különlegessége, hogy a sörfőzde két társfőző, Marosvári “Ogre” László és Kővári ’Csakajósör’ Gergő segítségével frissítette fel a receptet - írják.

A World Beer Idol fődíjat a német Hell főzde Brauerei Greif söre kapta. A Szent András Sörfőzde mellett még egy magyar résztvevő, a Körös-Maros Biofarm is díjjal érkezhetett haza, Alakor Bio sörük bronz minősítést kapott.