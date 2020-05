Autósmozi nyílik a budapesti Árkád tetején

Újra van autósmozi Budapesten! Az utóbbi hónapokban a COVID-19 elleni intézkedések miatt távol kellett tartanunk magunkat a filmszínházaktól, a júniusban nyíló PANAM autósmozinak hála többé nem kell lemondanunk a biztonságos mozizás élményéről. Budapest új autósmozija régi és új filmeket fog műsorra tűzni, az első vetítési napon például a Brad Pitt és Edward Norton főszereplésével készült Harcosok klubját mutatják be és számos Oscar-díjas alkotást is vetítenek az elmúlt évekből.

Természetesen azok sem fognak csalódni, akiket inkább a régebbi klasszikusok hoznak lázba, a moziműsorban szerepel ugyanis a Rocky és a Truman Show is. Műfajt tekintve bőséges a választék: a sci-fi és horrorfilm rajongóknak remek választás lehet a Nyolcadik utas a halál, míg a romantikus irányt kedvelőket a Csillag születik c. filmmel várják.

„A kényszer szülte az ötletet, mivel szerettük volna, hogy meglegyen a biztonságos szórakozás lehetősége ebben az időszakban is. Emellett a nosztalgikus moziélményt is visszahozzuk, aki volt már autósmoziban, az ismeri ezt a különleges hangulatot. Igyekszünk hosszútávon stabilan fenntartani az autósmozit, és lehetőség szerint vidéken is bővülnénk” – nyilatkozta a PANAM autósmozival kapcsolatban Rácz László projektmenedzser.

Görkoris felszolgálók és érintésmentes fizetés

A 100 autónyi befogadóképességű szabadtéri filmszínházban nem személyre, hanem autóra lehet majd jegyet váltani 5500 forintért a panam.hu oldalon. A mozizók biztonsága érdekében nincs helyszíni készpénzforgalom, és az autóból még az üdítőkért és az elmaradhatatlan mozis ropogtatnivalókért sem kell kiszállni. A nosztalgikus élményt görkorcsolyás felszolgálók fokozzák, akiknél kártyával, érintésmentesen fizethetünk.

A vetítés modern technikai hátterét az ötletgazda, Magyarország prémium kategóriás vizuáltechnikai szolgáltatója, a Visualpower Kft. garantálja.

"A vetítési napokon 21 órakor kezdődnek az előadások. A 10x6 méteres prémiumminőségű LED falra vetített filmek hangját az autók FM rádióján keresztül tudják majd hallgatni a nézők” – mondta Riegler László, a Visualpower Kft. ügyvezető igazgatója.

A Visualpower több mint 20 éve van jelen a hazai piacon, azóta foglalkozik vetítéstechnikai szolgáltatásokkal. A PANAM autósmozi esetében is a minőségre való törekvés és egy egyedi élmény létrehozása volt a céljuk, erről június 13-tól a saját szemeddel is meggyőződhetsz.