Az AXE kideríti ki a kúl az új kampányában

Az AXE IceChill interaktív tesztjével most kiderül, ki kúl, és ki tolja túl! A villamosmegállókban kihelyezett interaktív táblát június 1-től bárki kipróbálhatja.

Június 1-től a Wesselényi utca/Erzsébet körút és a Margithíd, budai hídfő 4-es,6-os megállóiban találkozhatnak a járókelők az AXE fiatalokat célzó, új Out Of Home kampányával, az AXE IceChill kúlságmérővel. A márkázottmegállók legérdekesebb elemei az interaktív LCD panelek, amiken az egyre népszerűbb szavazós felületeket tovább gondolva egy öt kérdésből álló tesztet tölthetünk ki. Az interaktív felületen képpárok jelennek meg, és csak rá kell bökni arra a tárgyra, amit kúlabbnak vélünk. A válaszok leadása után egy nullától ötig tartó skálán láthatjuk az eredményt, sőt, szöveges jellemzést is kapunk kúlság-szintünkről.

Az AXE IceChill kúlságmérőkön az AXE ügynöksége, az ACG dolgozott, a felületet pedig a JCDecaux adta a kampányhoz.