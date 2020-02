Az Alza.hu az Ország Boltja a Webplázák kategóriában

Idén immáron kilencedik alkalommal adták át az Árukereső.hu árösszehasonlító-oldal szervezésében az Ország Boltja minőségi és népszerűségi díjait. A verseny 14 kategóriában zajlik termékcsoportok szerint. A minőségi díjak közé tartozó webpláza kategóriában, amelyben az Alza.hu elnyerte az első helyet, a legnagyobb forgalmú és legszélesebb választékot kínáló internetes kereskedők versenyeznek, a verseny kizárólag valódi vásárlók értékelésén alapul. A győztes a minőségi kategóriában az a webáruház, amelyik az év folyamán a legjobb minősítést kapja a vásárlóktól.

„Óriási örömünkre szolgál, hogy ilyen kiemelkedő eredményt értünk el a magyarországi internetes kereskedelemre jellemző nagyon erős versenyben. Nagyra értékeljük a vásárlók bizalmát és továbbra is arra törekszünk, hogy a legjobb választékot, a legjobb weboldalt, minőségi ügyfélszolgálatot és a leggyorsabb kiszállítást biztosítsuk számukra. Szolgáltatásunk kiemelt része a legújabb technológiával felszerelt Róbert Károly körúti modern Showroomunk is, ahol a vásárlás valódi élmény az odalátogatók számára. Nem kérdés, hogy jövőre is az élen szeretnénk végezni vásárlóink elégedettségét és bizalmát továbbra is kiérdemelve" - mondta Takács Csaba, az Alza.hu magyarországi vezetője.

Az Alza.hu másodszor nevezett be az Ország Boltja versenybe. Tavaly kategóriájában a második helyet szerezte meg.