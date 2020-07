Az Erste Csoport hisz az e-sportokban

A bank a döntők hivatalos támogatója a League of Legends Európa-bajnokság rájátszásában.

Együttműködési megállapodást kötött az Erste Csoport az e-sport versenyeket szervező játékfejlesztő társasággal, a Riot Games-szel, így is segítve az e-sportok elterjedését a bankcsoport elsődleges piacain. Az Erste Csoport a döntők hivatalos támogatója lesz a LEC Playoff-ban, ami a Riot Games League of Legends játékának legmagasabb szintű európai bajnoksága.

A LEC Playoff következő szakaszát, a Summer Splitet augusztus végén rendezik meg. A Rájátszás egyben lehetőséget is jelent a résztvevőknek a továbbjutásra a „Worlds"-be, a League of Legends világbajnokságra. Az e-sportok között ez az egyik legértékesebb cím, havonta mintegy 100 millió játékossal.

„Az e-sportokat az új generáció ökoszisztémájának tekintjük, és fenntartható módon támogatni kívánjuk növekedését. Az Erste arra bátorítja e fiatal és növekvő közösség tagjait, hogy higgyenek magukban. Szeretnénk közreműködni abban, hogy e közösség megoszthassa gondolatait és nézeteit a szélesebben vett közvéleménnyel. Szeretnénk kiaknázni a lehetőségeket, amelyek e-sportok régiókon átívelő jellegében rejlenek, támogatni kívánjuk a közösségeket a határokon átnyúló hálózatépítésben, különösen ilyen kihívásokkal teli időkben, és hozzá kívánunk járulni azoknak a kereteknek a megerősítéséhez, amelyben ez az új mozgalom tovább növekedhet" – jelentette ki Peter Bosek, az Erste Csoport lakossági üzletágért felelős igazgatója.

Az LEC Playoff fő partnereként a kelet-közép-európai régió hét országában jelen lévő, bécsi központú bankcsoport számtalan csatornán kíván megjelenni. A kiindulási pont egy érzelemgazdag imidzsfilm, amely az Erste Higgy magadban! kampányát a márkához illő módon illeszti az e-sportok világához. A film azokat a kételyeket és kritikákat ábrázolja, amelyekkel e-sport, ez a fiatal sportág kénytelen szembenézni, valamint bemutatja azokat az érzelmi akadályokat, amelyekkel a profi e-sportoló fiataloknak meg kell küzdeniük. A film egyben kiemeli az Erste Csoport e-sportokba vetett hitét.

Az Erste Csoport emellett szórakoztatva oktató tartalmakat is kínál a közösségi médiában, amelyek elsősorban az esport-rajongóknak szólnak, de a szükséges háttérinformációk biztosításával alkalmasak arra is, hogy a szélesebb közvélemény számára is kapcsolódási pontot biztosítsanak.

„Természetesen eredetileg úgy képzeltük, hogy egészen másként kezdődik majd a szponzori kapcsolatunk. Az e-sport nemcsak kiegészítő reklámfelületet jelent számunkra, hanem valódi partnerségek platformját. Ezért is volt egyértelmű számunkra, hogy kitartunk a LEC Playoff szponzorációja mellett, és éppen ezért annál nagyobb örömmel fogadjuk, hogy a csendes kezdet után most következhet a nagy durranás" – mutatott rá Martin Radjaby-Rasset, az Erste Csoport márkastratégiáért és -kommunikációért felelős vezetője.

„Mivel az Erste Csoport a leginnovatívabb bankcsoport Ausztriában és Kelet-Közép-Európában, nem túlzás, hogy nagyszerű partnert köszönthetünk benne; olyat, aki nemcsak a reklámkampányokban jelenik meg, hanem komoly infrastruktúrája segítségével is azon dolgozik velünk együtt, hogy az e-sportokat meghonosítsuk és megerősítsük a régióban" – jelentette ki Alban Dechelotte, a Riot Games európai, közel-keleti és afrikai partnerségért és üzletfejlesztésért felelős vezetője.