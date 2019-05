A „Radioactive” és a „Thunder” című ütős slágerekről ismert Grammy-díjas rockzenekar június 1-jén, szombaton lép színpadra a madridi Metropolitano Stadionban.

Idén negyedik éve rendezi a Pepsi az UEFA Bajnokok Ligája döntő nyitóünnepségét. A tavalyi évben Dua Lipa előadását láthattuk, a 2019-es nyitóünnepséget pedig olyan nagyszabásúra tervezik, amilyen az UEFA Bajnokok Ligája döntőjében még soha nem volt látható. A lenyűgöző pirotechnikának és speciális effektusoknak köszönhetően látványos és magával ragadó zenei előadással fognak a rajongók kedvében járni - írják.

Dan Reynolds, az Imagine Dragons énekese elmondta:

Az idei döntőt június 1-jén, Madridban, a Metropolitano Stadionban rendezik, és világszerte több mint 200 országban közvetítik, míg a Pepsi által prezentált UEFA Bajnokok Ligája döntő megnyitóünnepséget 10 perccel az európai klubfutballszezon legrangosabb mérkőzése előtt rendezik meg.

- mondta el Natalia Filippociants, a PepsiCo globális üdítőital-piac marketingért felelős alelnöke. „Évről évre fokozzuk az előadások színvonalát és a stadion hangulatát a döntő mérkőzés előtti megnyitóünnepségen. Az, hogy napjaink legnagyobb rockegyüttesét, az Imagine Dragonst hozzuk el a színpadra egy felvillanyozó előadás keretében, valódi megkoronázása ennek az együttműködésnek.”

Guy-Laurent Epstein, az UEFA Events SA marketingigazgatója elmondta:

Az UEFA Bajnokok Ligájával történő folyamatos szponzori együttműködésén túl a Pepsi idén elindította a nemzetközi FOR THE LOVE OF IT címkével és platformmal fémjelzett globális kampányát Leo Messi és Mohamed Salah közreműködésével. A kezdeményezés célja a márka labdarúgás iránti szeretetének felélesztése, és hogy megmutassák, a Pepsi ízélményért milyen messzire képes elmenni az ember.

Mindezen túl a Pepsi rajongókat fogad a madridi UEFA Bajnokok Fesztiválján, amely tovább fokozza a mérkőzés előtti izgalmakat. A fesztivál a nagyközönség előtt is nyitva áll és a négy nap alatt számos zenei programmal rukkol elő olyan vezető előadókkal, mint például a népszerű Dimitri Vegas & Like Mike formáció.