Az MRSZ kitüntette Dr. Megyer Örsöt

Gulyás János, az MRSZ elnöke hangsúlyozta „Külön öröm számomra, hogy az elnökség teljes támogatással szavazta meg Dr. Megyer Örsnek a kitüntetést. Bízunk benne, hogy Örs szakmai aktivitására, tudására a jövőben is számíthat nemcsak a reklámszakma egésze, de az MRSZ is, hiszen Örs jelenleg is a Reklámszövetség felügyelő bizottságának elnöke.”

Dr. Megyer Örs több évtizede (tagcég képviseletében vagy egyéni tagként) tagja a Magyar Reklámszövetségnek folyamatosan tisztséget vállalva a tagság támogatásával. Korábban elnökségi tagként, az elmúlt hét évben a Felügyelő Bizottság tagjaként, illetve annak elnökeként támogatja a Reklámszövetség munkáját. Mindemelett más iparági szervezetekben is - elsősorban az ÖRT elnökeként - sokat tett a kommunikációs iparág elismertségéért, kiemelten az önszabályozás területén. Aktívan hozzájárult a társszervezetekkel való közös projektek megvalósításához, mint például a Magyar Reklámetikai Kódex frissítéséhez, melyet az MRSZ-ÖRT készített elő és közösen jelentett be 22 szervezet együttes aláírásával - írják.

Dr. Megyer Örs, az oklevél átvételekor elmondta „Igaz, hogy egy ilyen díj átvétele egyben kedves figyelmeztetés a koromra, mégis nagy öröm és megtiszteltetés, hogy Magyarország legpatinásabb, a szakmát meghatározó szövetsége gondolt rám és felvett a hazai reklámot meghatározó „nagy öregek” közé.”