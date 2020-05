Az Oltalom Sportegyesületnek és az Okos Doboznak kampányol a Próbakő

A 15 éves Oltalom Sportegyesület elsősorban hátrányos helyzetű felnőtteknek és gyerekeknek teszi teljesebbé az életét a futball és a közösség erejével. A Próbakővel április elején kezdték meg a közös munkát, a láthatóság növelését tűzték ki fő célul. Az ügynökség pro bono kezeli az Oltalom Sportegyesület Facebook oldalt, posztterveket készít, szövegeket ír és szükség esetén hirdetéseket is kezel. Cél, hogy egyrészt elérjenek minél több sportolni vágyót, másrészt azon is dolgoznak, hogy felkerüljenek minél több potenciális adományozó radarjára. Ez utóbbi az adó 1% szempontjából is kiemelt fontosságú - írják.

Az Okos Doboz digitális feladattárban mintegy 13 ezer grafikus feladvány, játék található 12 évfolyam szerinti bontásban. A digitális oktatás kezdete óta az oldal forgalma megtízszereződött, a jelenlegi rendszer nem bírja a terhelést. Az Okos Doboz üzemeltetését támogató alapítvány kereste meg a Próbakő Kommunikációt, mert ahhoz, hogy magasabb sebességre kapcsolhassanak, adományokra van szükségük. Az ügynökség megfogalmazta, hogy a vállalatoknak is érdeke az, hogy legyenek jól működő online oktatási platformok, ahol a diákok önállóan tanulhatnak, hiszen így a szülők otthoni munkavégzése zavartalanabb lehet. Éppen ezért első körben vállalatvezetőket szólított meg saját céges adatbázisa segítségével, majd második körben a lakosságot. A home office és a digitális oktatás összehangolásáról szóló közleményt nagy elérésű oldalak is felhasználták, így az alapítvány segítségkérése sok emberhez eljutott.

A koronavírus miatt kialakult helyzet mindenkinek új, amihez nagyon gyorsan kellett alkalmazkodni. „A többi ügynökséghez hasonlóan mi is átálltunk home office-ra, és szerencsések vagyunk, hiszen mi ezt viszonylag könnyedén megtehetjük” – mondja R. Nagy András, a Próbakő Kommunikáció ügyvezetője. „Az Oltalomnak a járványtól függetlenül szerettünk volna segíteni, még az irodában kezdtünk el ötletelni a digitális és a PR csapattal, hogy hogyan segíthetnénk nekik. Mindezt villámgyorsan áthelyeztük az online térbe.” Az Okos Dobozt többen ismerik a csapatukból gyermekeik révén, és egy-két home office-ban töltött hét után magukon is tapasztalták és ügyfeleiktől is hallották, hogy a gyerekek digitális oktatásának egyengetése, a házimunka és mellette a home office ellátása igazi zsonglőrfeladat. „Azt gondoljuk, hogy az Okos Doboz kiváló megoldást nyújt arra, hogy a munka valóban a munkáról szólhasson, így nem volt kérdés, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy kommunikációs tudásunkkal támogassuk az alapítványt” – tette hozzá R. Nagy András.