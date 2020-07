Az S&T Consulting Hungary Kft. nyerte a Microsoft „Év Partnere″ díját

A nyerteseket több, mint 3300 nominált partnercég közül választották ki, a világ több mint 100 különböző országából. Idén a Microsoft technológián alapuló ügyfélmegoldások innovációja és megvalósítása terén tanúsított kiválósága miatt az S&T Consulting Hungary Kft.-t részesült az elismerésben.

Az S&T Consulting Hungary Kft. információ-technológiai tanácsadást, IT megoldások és szolgáltatások szállítását és integrációját, valamint testre szabott, egyedi fejlesztéseket kínál. A vállalatirányítási és szoftver szolgáltatási megoldásoktól, az ipari termék-életciklus menedzsment rendszereken és az IT infrastruktúrán (hálózatépítés, szerver- és tároló rendszerek, virtualizáció) keresztül az IT biztonsági megoldásokig kínálatukban Microsoft technológiákra épített megoldások széles skálája szerepel - írják.