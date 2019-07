Az Uniomediát választotta PR-ügynökségének a FrieslandCampina Hungária

Az Uniomedia nyerte a FrieslandCampina Hungária Zrt. meghívásos tenderét. A közös munka márciusban kezdődött, a vállalat az elmúlt hónapok tapasztalatai alapján hosszú távon is számít az ügynökség támogatására.

2019 márciusa óta az Uniomedia felel a céghez tartozó márkák – a Pöttyös, a Landliebe, a Milli, az Oké, a Completa és a Frico – PR-stratégiájának kidolgozásáért és megvalósításáért. A közös munka olyan kiemelt projektekkel kezdődött, mint az új Pöttyös Kakaós Tej vagy a Fitt Pöttyös Túró Rudi natúr étbevonatos változatának piaci bevezetése.

Magyarország egyik legjelentősebb FMCG vállalata nem véletlenül bútorozott össze a hazai PR-szakma egyik legmeghatározóbb szereplőjével: „Olyan ügynökséget kerestünk, amelyik széleskörű kompetenciával, újfajta látásmóddal és senior szakemberekkel tudja támogatni a stratégiánkat. Egy márka attól lesz igazán szerethető, ha reagál a fogyasztói igények apró rezdüléseire, ezért építkezünk a jövőben is a legújabb trendekből, amiben örömünkre szolgál, hogy az Uniomedia lesz a partnerünk” – mondta Nyeste-Kállay Dániel, a FrieslandCampina marketing igazgatója.

Az együttműködésre méltán büszke az Uniomedia vezetése is: „A FrieslandCampina bizalmának elnyerésével az FMCG szektor igazi love brandjeivel és egy kiváló ügyféllel színesíthettük a portfoliónkat. Izgalmas feladat és szakmailag is szép kihívás ennyi különböző termék és márka PR-kommunikációját és kontent stratégiáját megalkotni.” Az ügynökség az év második felében a termékkommunikáció támogatásán felül a Friesland márkáinak imázsát is szeretné erősíteni.