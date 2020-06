Az elitben a Schneider Electric a Gartner rangsorában

Az idén 16. alkalommal állította össze a Gartner kutatócég a „Supply Chain TOP 25" rangsorát, amelyben azokat a vállalkozásokat mutatják be, amelyek kiemelkedő teljesítményt nyújtanak az ellátási láncuk fejlesztésében és fenntartásában. A rangsor részben jól mérhető számok – mint például az üzleti teljesítmény –, részben pedig szakértők értékelése alapján áll össze.

Az idei 25-ös toplistán a Schneider Electric az előkelő 4. helyet szerezte meg. A digitális energiamenedzsment és automatizálási megoldásokat kínáló vállalat az elmúlt években folyamatosan lépett előre a Gartner rangsorában, 2016-ban a 18., tavaly pedig már a 11. pozícióban volt, idén pedig ismét nagyot javított. A kutatócég elemzése szerint a Covid19-járvány is rámutatott, hogy az agilis stratégia, ami lehetővé teszi az ellátási lánc szereplői számára, hogy gyorsan és rugalmasan reagáljanak a változó piaci környezetre, ma már megkerülhetetlen a cégek számára. A Gartner 3 fő tényezőt azonosított, amelyek kiemelik a TOP25-ös rangsorban szereplő társaságokat a többi vállalkozás közül. Ezek a célvezérelt működés, a képesség az üzleti modellek átalakítására, illetve a digitális technológiák korai alkalmazása.

A Schneider Electric ellátási láncában meghatározó szerepet játszik a vállalat Szigetszentmiklóson található logisztikai központja. 227 állandó munkatársával a közép-kelet-európai régió valamennyi országát kiszolgálja, a létesítményből a társaság európai üzemeiből származó, mintegy 15 ezer, különböző fajta terméket szállítanak ki. A logisztikai központban naponta 100 tonnányi, éves szinten 25 ezer tonnányi árut kezelnek.

„A Schneider Electric nem csak gyártója, de alkalmazója is a legújabb digitális megoldásoknak, ennek megfelelően a CEE-Log-ban is számos korszerű technológiát alkalmazunk. A múlt évben állítottunk például üzembe két, teljesen automata járművet, amelyek autonóm módon juttatják el az árut a megfelelő helyre. Sőt, a logisztikai feladatok mellett összeszerelési tevékenységet is végzünk, kisfeszültségű megszakítókat szerelünk össze az ügyfeleink számára, nagyon rövid szállítási idővel" - mondta el Johan Romanteau, a Schneider Electric régiós logisztikai központjának igazgatója.