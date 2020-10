Az év 55 legkiválóbb magyar kreatív teljesítményét kutatják

A tízes gárda Háfra Noémi világbajnok kézilabdázó; Mádai Vivien műsorvezető; Törőcsik Franciska színésznő; Farkas Richárd, a Pajta séfje; Marsalkó Dávid, többszörös Fonogram- és Petőfi Zenei díjas előadóművész; Martinkó József, az Octogon magazin főszerkesztője; Miki357 kliprendező; Takács Ákos, a Red Bull Pilvaker alapítója, marketing szakember; Trellay Levente, a Telep Galéria és Konyha társalapítója; valamint a PET Kupa nonprofit szervezet alapítóiból áll.

A Highlights of Hungary alapítója, Remete Tibor így beszélt az eddigi munkáról: „Az elmúlt hét évben több mint 30 nagykövettel dolgoztunk, közel 400 jelölt történetét népszerűsítettük, és mindeközben komoly közösség formálódott a Highlights of Hungary köré. Az idei évben jelentős újításokkal szeretnénk még több emberhez eljuttatni az üzenetünket: Hass, alkoss, gyarapíts!”

Az idei évad legfontosabb célja, hogy a kiválóság, a hazaszeretet és a cselekvő lokálpatriotizmus értékei mentén elismerjék és széles körben megismertessék a legkiválóbb magyar teljesítményeket, valamint még nagyobb közösséget szervezzenek azok alkotói és alakítói köré. „A megújulás részeként az idei évtől már pénzdíjban is részesülnek a legkiválóbb jelöltek, illetve komoly hangsúlyt fektetünk arra is, hogy bemutassuk a jelöltek mögött álló történetet, erősítve ezzel a Highlights of Hungary inspirációs jellegét” – tette hozzá Oláh Zsanett, a Highlights of Hungary ügyvezetője.