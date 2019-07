Az év mobilfotósát keresi a Huawei

Idén először videókkal is nevezhetnek a felhasználók az InFocus Awards-ra.

Idén is meghirdeti nemzetközi mobilfotós versenyét a Huawei. A vállalat InFocus névre hallgató online pályázatára a világ minden tájáról várja az okostelefonnal készült képeket az alábbi kategóriákban: #Érzelem, Hello, Élet!, Arcok, A távolból, Storyboard, és idén először a videók számára bevezetett Most élj!.

A versenyen való részvételhez a felhasználóknak az InFocus hivatalos online felületén kell létrehozniuk saját galériájukat, amelybe kizárólag Huawei-okostelefonnal készített fotókat tölthetnek fel. A megmérettetésnek nem lesz hazai döntője, de a magyar okostelefon-fotósok 2019. június 24-től adhatják le nevezéseiket az esemény magyar nyelvű honlapján. Augusztus 19-ig ugyanitt bárki szavazhat az általa legjobbnak ítélt alkotásra.

A közép-kelet- és észak európai régió országaiból beérkező fotógalériákat nemzetközi szaktekintélyekből álló zsűri bírálja el. Az ítészek között olyan elismert művészek is helyet kaptak, mint Marcin Tyszka, a Vogue fotósa, Nikolaj Thaning Rentzmann, dán celeb- és természetfotós, valamint a vállalat részéről Yanmin Wang, a Huawei Fogyasztói Üzletágának közép-kelet-európai, észak-európai és kanadai területekért felelős vezetője.

2018-ban a Huawei a National Geographic-kal közösen rendezte meg közép-kelet-európai mobilfotós-versenyét, amelynek abszolút győztese Pávó Réka „Art & Leukemia” című alkotása lett, amely a lány betegsége elleni küzdelmét örökíti meg.

Az idei InFocus nevezési határideje 2019. augusztus 11-e éjfél, az eredményhirdetésre pedig 2019. szeptember 9-én, a verseny honlapján kerül sor.