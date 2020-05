Az online konferenciapiac jelesre vizsgázott: tanulságok az Onlife első három napja után

Május 25-e óta tart az Onlife Üzleti Konferencia, e sorok írásakor zárul a 3. nap. A szervezők 64 előadást rögzítettek 5 különböző helyszínen profi stábbal, az előadások így a hagyományos konferenciával ellentétben felvételről mennek – előny a gördülékenység, hátrány a személyes jelenlét hiánya. A konferencia 700 résztvevője közül sokan jelezték vissza, hogy az élő jelenlétet nem hiányolják (ez az előadókat és a forgatócsapatot dicséri), a személyes jelenlét valamelyest pótolható az élő kérdezz-feleleknél.

A kérdezz-felelek (Q&A) sikere a szervezőket is meglepte. Hagyományos konferenciákon néhány kérdés elhangzik ugyan, de a közönség hamar a folyosón találja magát – az Onlife-on 50-70 ember az időnként 1,5 órásra nyúló kérdezz-feleleket is figyelemmel követte és 20-50 szakmai kérdés is belefért egy-egy alkalomba. A már beérkezett résztvevői visszajelzések is mutatják: sok résztvevő a nap csúcspontjaként élte meg valamelyik Q&A-t.

Gördülékeny a kapcsolatépítés is: az Onlife által használt platform alapfunkciója a 3 perces kapcsolatépítési lehetőség (mely során a szoftver a networkingszobában levőket véletlenszerűen összepárosítja, majd privát üzenetben folytatható a beszélgetés, az egymásnak szimpatikus felek kapcsolati adataik megosztásával is folytathatják a networkölést). Visszajelzések alapján ez a formátum még introvertált szakembereknek is kényelmes.

Kiemelik a konferencia kényelmét: a színpadról egy tematikus kisterembe eljutni 2 kattintás, másodpercek alatt elérhető a kiállítótér, az aktuális program a fogadószobán mindig látszik, a szervezők zárt csoportban és a konferenciafelületen is terelik a résztvevőiket az aktuális programokra. A nappali elhagyása nélkül is páratlan a konferenciaélmény.

Az egyik résztvevő szerint: „Olyan, mintha egy jeggyel két filmet nézhetnék meg a moziban. A programok pedig: van az ultra must have és a must have előadás. Nem hittem, hogy én, aki kifejezetten marketing és szövegírás témában kívántam tudást beszívni, egyszerűen beleragadok egy Lukács Zsolt előadásba, mert lenyűgöz az úriember kisugárzása, személyisége és mondanivalója. Annyi tudás van itt, annyi értékes ember, hogy én szégyenlem, milyen keveset kellett fizetnem a jegyért. Nincsenek szavak. Vagyis voltak az imént, ahogy olvastad, de azok csak tények. A vendégélmény meg ... Na, arra nincsenek, elcsépeltek legalábbis biztosan nincsenek.”

Másik résztvevő így látja: „Nem tudom sem értékelősávval, sem szavakkal megfogalmazva átadni azt amit érzek, lehet persze ide jelzőket hozni, zseniális, hihetetlen, csúcs, de ezek sem fejezik ki, azt, hogy túlcsordul a szivem. Egyrészt látni, részesének lenni, ahogy haladtok előre, építkeztek, álmodtok, túlszárnyaltok, ennek részesének lenni fantasztikus. Másrészt pedig maga a konferencia egy óriási élmény, sok kedves, érdeklődő és támogató emberrel együtt lenni, beszélgetni, az előadások elképesztő profik, és az egész körül szeretet van. De ez sem fejezi ki teljesen, ami a szivemben van. Az a kategória, hogy nincsenek szavak.”

A hétfői (május 25.) előadások:

Az eredményes menedzsment 4 alappillére – Ungvári Péter (alapító, The Underground)

Marketingstratégia a szalvétán – Tabajdi Enikő (alapító, The Underground)

Social media mix – Deli Alex (ügyvezető, Public Marketing)

Nice leadership, az újfajta vezetés – Bruck Gábor (alapító, Sawyer Miller Group)

Mi változik a marketingben 2020 után? – Berze Márton (ügyvezető, The Underground)

A keddi (május 26.) előadások:

A válság mint lehetőség – Mészáros György (alapító, 3rdGEN)

Tartalommarketing egy életre – Ungvári Péter (alapító, The Underground)

Változások a vezetői elvárásokban, feladatokban, stratégiákban – Lukács Zsolt (alapító, Telkes Consulting)

Instagram a gyakorlatban – Szöllősi-Kiss Orsolya (ételfotós, Előbb fotózunk, aztán eszünk), Tabajdi Enikő

Az írott értékesítés esszenciája 60 percben – Vavrek Balázs (alapító, The Underground)

A vállalható cégek a válságálló cégek? (kerekasztal-beszélgetés)

A szerdai (május 27.) előadások:

A kivédhetetlen reklám – Wolf Gábor (alapító, Marketing Commando)

Hogyan pitchelj írásban? – Kádár Tímea (alapító, Francis Cooper)

Holdingok és brandek – Avidor András (national director, BNI)

25 konverziónövelő elem a weboldaladra – Benyó Dániel (e-mail-marketing-szakértő)

(Szinte) minden, amit a projektmenedzsmentről tudnod kell – Ungvári Péter (alapító, The Underground)

Nőies vezetés, női vezetők – Bruck Gábor (alapító, Sawyer Miller Group)

További információ:

Vavrek Balázs, balazs@theunderground.hu, https://onlifekonferencia.hu/