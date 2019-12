Az online reklámok térnyerése nem véletlen

„A technológia már rég megvan az okos hirdetések létrehozására, de a tévének egyelőre csak kiegészítője és nem kihívója az online ebben a szegmensben” – hívta fel a figyelmet Tóth Gábor, a NetADclick ügyvezetője.

Évek óta az úgynevezett Over-the-counter (OTC), magyarul a vény nélkül kapható gyógyhatású készítmények gyártói költik el a legtöbb pénzt a hazai reklámpiacon – hívja fel a figyelmet a Kantar korábbi kutatása. Ugyanakkor ez a szegmens tovább szélesíthető, ha az egyre népszerűbb étrendkiegészítőket és vitaminokat is ide soroljuk.

Az online hirdetések térnyerésével talán már a laikusok is teljes mértékben tisztában vannak, az Emarketer prognózisa szerint 2019 lesz az első év a globális piacon, mikor a reklámtorta felét már a digitális költés teszi ki. Mindez azt jelenti, hogy az idei évben egy 17,6 százalékos növekedés mellett 333,25 milliárd dollárra ugrik az online hirdetésekre költött pénz mennyisége. Hazánkban ugyanakkor le vagyunk maradva a világtrend mögött, ahogyan az a IAB Hungary által az Evolution 2019-es konferencián bemutatott adatokból is kitűnik, ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy a 33,57 százalékával már így is a legnagyobb szeletnek számít az online reklám.

Ugyanakkor az OTC termékeknél hatványozottan kijön az az állítás, ami az Atmédia kutatásaiból kitűnik, hogy még mindig a tévé a király, mint ahogyan a Kantar tanulmány leírja: „a televízióban fizikailag nem fér el már több gyógyszerreklám, hiszen így is minden 4. vagy 5. spot az”. Erre a magyarázat a többi között az, hogy a célközönség itt érhető el a legnagyobb számban, mutat rá a Médiapiac is.

"Annak ellenére, hogy az OTC szektor egyre inkább fedezi fel az online hirdetésekben rejlő lehetőségeket, még mindig azt látjuk, hogy ez a szektor mintha ódzkodna a netes lehetőségektől. Erre az egyik magyarázat az lehet, hogy olyan kép alakult ki: a tévé volumenét máshol nem lehet elérni. Pedig éppen ez az a terület, ahol alternatívát tudunk kínálni" – hívta fel a figyelmet Tóth Gábor.

"A másik nagy előnye a bannerreklámoknak, hogy a számokkal alátámasztott volumen garantálása mellett pontosabban tudjuk a célcsoportot is hozni. Ha éppen arra van szüksége a megrendelőnek, hogy elérjünk százezer budapesti 25-35 év között lévő nőt több alkalommal, akkor online rendszerünkben ezt is be tudjuk állítani, sőt garantálni is tudjuk! Ugyanakkor valljuk, hogy – a gyógyászati termékek piacán különösen – fontos a többcsatornás elérés, hiszen itt a vásárlói útban az informálódás még kiemelkedőbb szerepet foglal el, mint más termékeknél, aminek pedig a fóruma egyértelműen az internetes tér. Magyarán érdemes erős tartalmi megoldásokkal is megtámogatni egy kampányt, hogy a megfelelő hatást érje el.

Meggyőződésünk, hogy a közeljövőben a hazai piacon egyre jellemzőbb lesz az online és a tévés kampányok együttese, de többet fogunk látni a kizárólag netes reklámokból, hiszen azok megjelenési egységára jóval alacsonyabb" – zárta gondolatát a NetADclick ügyvezetője.