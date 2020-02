Az újrahasznosítást támogatja a Coca Cola

A műanyag hulladékok nem megfelelő kezelése komoly környezetvédelmi problémát jelent, ezért szeretné a Coca Cola kivenni a részét a megoldásból is. Meggyőződésük, hogy a csomagolóanyagok visszagyűjtésével és újrahasznosításával megvalósítható körforgás a csomagolási hulladékok kezelésének leghatékonyabb módja.

A szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítésére ezért hamarosan országos szemléletformáló kampányt indítanak, melynek részeként valamennyi üdítőitaluk kupakját lecserélik: az adott márka logója helyett a palack újrahasznosítására buzdító grafikát helyeznek el a záróelemeken.

A Coca Cola műanyag palackjai már ma is 100 százalékban újrahasznosíthatók, és évről-évre növelik a palackjaikban felhasznált újrahasznosított műanyag arányát is, ez jelenleg átlagosan 24 százalék, amelyet 2030-ig 50 százalékra szeretnének növelni. Az elmúlt években 15 százalékkal csökkentették a felhasznált műanyag mennyiségét is, idén pedig további 4 százalékkal kevesebb műanyagra volt szükség a palackjaikhoz.