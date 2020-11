Idén is felkutatják és bemutatják a Kárpát-medence kiválóságait, a jelölésbe és a kiválasztásba egyaránt bevonva a közönséget.

Idén is felkutatják a kiváló magyar teljesítményeket a Highlights of Hungary nagykövetei. A csapat olyan nívós, a saját szakmájukban elismert emberekből áll, mint Mádai Vivien televíziós személyiség, Marsalkó Dávid zenész vagy Törőcsik Franciska színész.

A Highlighlights hetedik éve keresi, gyűjti össze és díjazza a kimagasló hazai teljesítményeket. Nagykövetei idén is felkutatják ezeket. A nagyköveti csapat évről évre másokból áll össze, idén Háfra Noémi világbajnok kézilabdázó, Mádai Vivien műsorvezető, Törőcsik Franciska színésznő, Farkas Richárd séf, Marsalkó Dávid többszörös Fonogram- és Petőfi Zenei Díjas előadóművész, Martinkó József, az Octogon magazin főszerkesztője, Miki357 kliprendező, Takács Ákos marketingszakember, a Red Bull Pilvaker alapítója, Trellay Levente, a Telep Galéria és a Konyha társalapítója, valamint a PET Kupa nonprofit szervezet alkotja.

A nagykövetek által felállított 55 jelöltből nemcsak ők, de a közönség is megszavazza a számára legszimpatikusabbakat, a díjazottak pedig most először több millió forintos pénzjutalomban is részesülnek. A korábbi esztendőkben így emelte ki és helyezte reflektorfénybe a Highlights például a Tipton nemzetközi színtéren is népszerű szemüveg manufaktúrát, az autistákat foglalkoztató Kockacsokit vagy a Gombaszögi Nyári Tábort, amely a legnagyobb magyar szervezésű rendezvény a Felvidéken. Újdonság, hogy 2020-tól még több hangsúlyt fektetnek a határon túli magyar teljesítményekre, és fókuszáltan keresik a Kárpát-medence kiválóságait.

A Highlights szlogenével, azaz a #hassalkossgyarapíts hashtaggel megosztotott tartalmakat a Facebookon és az Instagramon is folyamatosan szemmel követik, a nagykövetek pedig még jelölti listájuk lezárásáig örömmel fogadják ezeket. Mivel a Highlights kategóriák nélkül díjaz, így számos nagyszerű történet számára ez az egyetlen fórum, ahol elismerésre találhat vagy bemutatkozhat a nagyközönség számára.

Borítóképünkön hárman a nagyköveti csapatból: Törőcsik Franciska, Farkas Richárd, Trellay Levente