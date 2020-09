Bátrabbak és realistábbak a magyar fogyasztók, de meddig?

A napi megbetegedések számát nem követte a tavaszihoz hasonló fogyasztói hangulatromlás. A tízes skálán mért index az átlagosan háromszor magasabb napi esetszám ellenére sem közelíti korábbi, április elején mért 5,7-es negatív rekordot. A kutatássorozat tizedik, a romló piaci kilátások hatására indított mérése 6,4-es szintű, azaz alapvetően pozitív hangulatot tükröz, amely egyelőre jóval meghaladja a tavaszi járványidőszak átlagértékét, és csak enyhén alacsonyabb a nyár elején, a vírus visszaesésekor mért 6,8-as szinttől.

ÁBRA: A fogyasztói hangulat összevetése a napi új megbetegedések mozgóátlagával (forrás: Ipsos CX tracking, N=300 fő mérési hullámonként és koronavirus.gov.hu/portfolio.hu)

Az Ipsos CX tracking kutatás eredményei szerint egyes termékkategóriák, mint pl. a palackozott víz és üdítők, tisztálkodási szerek és kozmetikai termékek esetében nem mérhető ingadozás a vásárlási gyakoriságok tekintetében: a fogyasztók a pandémia második hulláma küszöbén, csakúgy mint áprilisban a korábbi időszakhoz képest kb. 10-20% nagyobb gyakorisággal vásároltak ilyen termékeket.

A tartós élelmiszerek, a gyógykészítmények, valamint kiemelten a fertőtlenítő szerek vásárlási gyakorisága a járvány kezdetekor magasra ugrott, majd enyhülő trendet mutatott, és egyelőre nem tért vissza a tavaszi bizonytalanságban mért kiemelkedően magas szinthez.

ÁBRA: Az egyes termékvásárlások gyakoriságának változása (forrás: Ipsos CX tracking, N=300 fő mérési hullámonként)

A friss élelmiszerek, valamint az alkoholos italok vásárlási szintje a járvány teljes időszakában változatlan maradt, sőt ez utóbbi vásárlási gyakorisága többször, így a legutóbbi adatfelvétel során is negatívba fordult, elérte a korábbi időszakhoz mért -10%-os értéket.

A vírus hatására az online vásárlási módok felfutása tartósnak bizonyult, szeptember elején jelentősen a pandémia előtti időszak értékei felett van az online rendelés (+23%-pont) és a házhozszállítás igénybevétele is (+17%). A személyes vásárlás, a bevásárlóközpontba, üzletekbe járás, a személyes ügyintézés gyakoriságának továbbra is jelentős visszaesése (-32%) ugyanakkor jóval kisebb, mint ami április elején volt tapasztalható (-80%).

"Összhangban az Ipsos Omnibusz kutatásának eredményeivel, a magyar vásárló bátrabbnak, mobilabbnak mutatkozik, mint a Covid-19 első hulláma idején" – emelte ki Földes Annamária, az Ipsos CX üzletágának igazgatója.

ÁBRA: Csatornahasználat gyakoriságának változása (forrás: Ipsos CX tracking, N=300 fő mérési hullámonként)

A kutatássorozat által mélységében vizsgált iparágak közül a bankszektor érezhető megtorpanást mutat a személyes ügyintézés nyár óta tartó fokozatos erősödését illetően.

Az Ipsos összesen 928 banki ügyintézési alkalmat vizsgált meg a válaszadók részletes beszámolói alapján, és azt tapasztalata, hogy az online tranzakciók dominanciája májustól gyengülni kezdett. Ez a folyamat most megfordulni látszik – mondta el Földes Annamária. A szeptember eleji értékek (28%) bár még mindig magasabbak, mint a tavasszal mértek, az online csatornák súlyának újabb erősödése várható ősszel.

ÁBRA: Ügyintézés módja – pénzügyi szektor, csatornahasználati preferenciák (forrás: Ipsos CX tracking, N=300 fő mérési hullámonként)

A telekommunikációs szektor teljesen eltérő csatornahasználatról árulkodik. Bár az online ügyintézés ez esetben is elsődleges, a nyár folyamán a klasszikus telefonos és személyes kapcsolatfelvételi formák együttesen már megközelítették, esetenként meg is előzték az online-t. Az őszi Covid-19 hullám ennek a trendnek is véget vet – tette hozzá a szakember.

ÁBRA: Ügyintézés módja – telekommunikációs szektor, csatornahasználati preferenciák (forrás: Ipsos CX tracking, N=300 fő mérési hullámonként)

A több, mint 5.300 tényleges tranzakció feldolgozásán alapuló kutatás feltárta, hogy a szeptember elején mért összelégedettség éppen a telko szektorban a legalacsonyabb (átlag 7,2 a tízes skálán), míg a továbbra is a személyes csatornáiban legerősebb retail, és a fent már említett pénzügyi szegmens kiemelkedően teljesít (8,6 és 8,5) e tekintetben.

ÁBRA: Ügyintézéssel való elégedettség (forrás: Ipsos CX tracking, augusztus 31., N=313 fő)

A hetente 300 felnőttkorú magyar állampolgár online megkérdezésével, országos mintán zajló kutatás az Ipsos saját válaszadói panelén készül. Az eredmények reprezentálják a hazai 18 éven felüli népességet a legfontosabb társadalmi-demográfiai mutatók (így életkor, nem, lakóhely szerinti régió, településtípus) szerint.

A cikk eredeti forrása: Ipsos.com