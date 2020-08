Bécsbe látogat a Hegylakó

2020. november 21-22-én kerül megrendezésre az idei VIECC Vienna Comic Con – beleértve a VCA Vienna Challengers Arena performance – powered by Magenta eseményét is – a bécsi Messe Wien területén, a legszigorúbb egészségügyi és biztonsági feltételek mellett. A jegyek értékesítése a hagyományos „Early Bird” fázissal kezdődik. Ezt követően a jegyek továbbra is megvásárolhatók lesznek teljes áron. Ahogy a látogatók korábban már megszokhatták, a belépők különféle kategóriákban érhetők el, a gyerek és ifjúsági jegyektől, egészen a felnőtt belépőkig. A rajongók minden bizonnyal örömmel fogadják majd a szigorúan korlátozott VIP, Super VIP és Ultra VIP jegyeket is.

Csak egy maradhat – az egyetlen Christopher Lambert! A francia sztár már becsomagolta kardját és skótszoknyáját, hogy találkozzon a Hegylakó széria rajongóival a novemberi VIECC Vienna Comic Con keretében - írják.

A vendégek listáján a fiatal holland cosplayer, Willow Creative is szerepel, aki legújabb munkájával kápráztatja majd el a cosplay rajongóit. A cosplayereknél maradva: a „VIECC Championship of Cosplay” versenyen Közép- és Kelet-Európa legrangosabb versenyzői küzdenek majd a rangos díjakért. A pályaművekkel október 25-ig lehet nevezni. A rendezvény a fantasy-írók rajongói számára is tartogat érdekességeket: Kai Meyer, aki több mint 50 regény, számos forgatókönyv, hangoskönyv és képregény szerzője szintén meglátogatja az idei rendezvényt, ahol a felolvasások mellett autogramokat is oszt majd rajongóinak.